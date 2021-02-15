Badem ağaçları kış ortasında çiçek açtı - Son Dakika

Badem ağaçları kış ortasında çiçek açtı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havalar nedeni ile badem ağaçları erken çiçek açtı. Çiftçiler, havaların tekrar soğuyabileceği ihtimaline karşı ürünlerinden iyi verim alamayacaklarından endişeli.

Gercüş ilçesine bağlı Yüce köyünde güneşli günler yaşanırken, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi nedeniyle badem ağaçları çiçek açtı. Şubat ayında bademlerin çiçek açması çiftçileri, tedirgin etti. Çiftçiler, erken çiçek açan bademlerin zarar görmesinden endişe ediyor. Köy sakinlerinden Hüseyin Yılmaz, sadece badem ağaçlarının değil, diğer tüm ağaçların şubat ayında çiçek açmasının normal olmadığını söyledi. Yılmaz, "Normalde şu an yalancı baharı yaşıyoruz. Bu yalancı bahar son dönemlerde sık sık karşılaştığımız bir durum olmaya başladı. Yalancı bahara aldanarak erken açtı badem ağaçların çiçekleri. Daha kış ayı bitmeden çiçek açması iyi değil, yarın öbür gün havalar soğusa, don ve soğuk hava olursa bütün meyve ağaçlarımızdan iyi verim alamayacağız" dedi.

İhsan Öner isimli çiftçi ise badem ağaçlarının erken çiçek açmasının kendilerini tedirgin ettiğini söyledi. Öner, "Normalde bu ayda çiçek açma ihtimali yok. 5 senedir bu yalancı baharı yaşıyoruz ve bu yüzden meyve ağaçlarımız erken çiçek açıyor. Bu yüzden iyi bir verim alamıyoruz" diye konuştu.