Son Dakika Haberleri: Badem ağaçlarını ilaçlamaya giderken kazada öldü
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Badem ağaçlarını ilaçlamaya giderken kazada öldü

3 saat önce

MUĞLA'nın Datça ilçesinde yaşayan Harun Bayrak (48), badem ağacı ilaçlamak için gittiği bahçede devrilen traktörünün altında kalarak, hayatını kaybetti.

Badem ağaçlarını ilaçlamaya giderken kazada öldü, System.String[]
MUĞLA'nın Datça ilçesinde yaşayan Harun Bayrak (48), badem ağacı ilaçlamak için gittiği bahçede devrilen traktörünün altında kalarak, hayatını kaybetti.
Kızlan Mahallesi'nde yaşayan evli ve 1 çocuk babası Harun Bayrak, dün sabah saat 08.00 sıralarında, bir çiftçiye ait badem ağaçlarını ilaçlamak için 48 AAP 285 plakalı traktörüyle Hızırşah Mahallesi'ndeki bahçeye gitti. Geç saate rağmen eve dönmeyen Bayrak'ı merak eden arkadaşı, saat 22.30 sıralarında bahçeye gitti. Devrilen traktörün altında Bayrak'ın cansız bedenini buldu. İhbar üzerine kaza yerine gelen jandarmanın yaptığı inceleme sonrası Harun Bayrak'ın cesedi, Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Çevresindekilerin 'ağaç doktoru' lakabı taktığı Harun Bayrak'ın ölümü, yakınlarını üzüntüye boğdu. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Harun Bayrak, Datça, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:50 Kaynak: DHA
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