Son Dakika Haberleri: Badem Çiçeği Festivali'nde Kahkahaya Davet

Badem Çiçeği Festivali'nde Kahkahaya Davet

1 saat önce

8-10 Şubat tarihleri arasında Datça'da düzenlenecek olan Badem Çiçeği Festivali, bu sene çok kapsamlı bir içerikle, ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

Badem Çiçeği Festivali'nde Kahkahaya Davet, System.String[]

Üç gün boyunca tüm yarımadada düzenlenecek etkinliklere ve canlı performanslara ek olarak, atölyeler de bu yıl festival programında yerini aldı. Katılımcılar, birbirinden değerli kişisel gelişim ve meditasyon çalışmalarına katılma fırsatı bulacaklar.

Bu çalışmaların en ilgi çekici olanı ünlü meditasyon koçu Koray Arham Mincinozlu eşliğinde gerçekleştirilecek olan kahkaha meditasyonu.

Yaklaşık 30 yıldır meditatif yaşam ve öğretiler üzerine çalışmalar yapan Arham, kahkaha atmanın keyifsizliğe, strese, düşük enerjiye, güvensizlik ve korkulara, detaycılığın verdiği yorgunluğa iyi geldiğini, üstelik yan etkisinin olmadığını belirtiyor.

Ayrıca, hayatta olmanın, bir arada ve arkadaş olmanın tadını yaşatacak, eğlendirirken şifa veren bir çalışma olan "Sevinç Dansları" ve sağlıklı ilişkiler için basit bir meditasyon tekniğinin deneyimlendiği "Bilinçli İlişkiler Semineri" festival kapsamında Arham tarafından gerçekleştirilecek diğer çalışmalar.

Badem Çiçeği Festivali'nde yer alan bir başka sosyal çalışma ise Eylem Devi Çeliker eşliğinde düzenlenecek olan "Kadın Çemberi". Bu etkinlikte katılımcılar, kadınların sahip olduğu dişil enerjinin farkına varmak ve toprak ananın kadınlara cömertçe sunduğu hazine ile bağlantıya geçmek üzere yoğunlaşacaklar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:47 Kaynak: Bültenler

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