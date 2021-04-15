Badem çiçekleriyle süslenen Akdamar Adası'nda görsel şölen - Son Dakika

Badem çiçekleriyle süslenen Akdamar Adası'nda görsel şölen

15.04.2021 11:01
Badem çiçekleriyle süslenen Akdamar Adası'nda görsel şölen, System.String[]

Van Gölü'nde bulunan ve nisan ayında badem ağaçlarının çiçekleriyle süslenen Akdamar Adası, seyri doyumsuz görsel şölen sunuyor.

Van Gölü'nde bulunan ve nisan ayında badem ağaçlarının çiçekleriyle süslenen Akdamar Adası, seyri doyumsuz görsel şölen sunuyor.

Van'da yerli ve yabancı turistlerin ilk uğrak yerlerinden olan Akdamar Adası, havaların ısınması ve badem ağaçlarının çiçek açmasıyla ziyaretçilerini büyülüyor. Özellikle nisan ayında badem ağaçlarının çiçeklenmesi ile ziyaretçi sayısında büyük yoğunluk yaşanan Akdamar Adası'nın zirve noktasına çıkan ziyaretçiler, adanın Gevaş ilçesinde bulunan karlı Artos Dağı'yla bütünleşerek oluşturduğu manzaranın keyfini çıkarıyor. Badem ağaçlarının açtığı pembe ve beyaz çiçekler adaya farklı bir güzellik katarken, çiçek kokuları ve adayı mesken tutan martı sesleri ziyaretçileri mest ediyor. Yılın bu mevsiminde adayı ziyaret eden doğa fotoğrafçıları, badem çiçekleri ile renklenen ada, Akdamar Kilisesi ve Artos Dağı'nın oluşturduğu eşsiz manzaranın fotoğraflarını çekerek arşivlerine katıyor.

Adayı ziyaret eden Kanadalı doğa fotoğrafçısı Joshua Ryvers, Akdamar Adası'nın badem çiçekleriyle oluşturduğu güzelliği görmek ve fotoğraflamak için geldiğini belirterek, "1,5 senedir Antalya'da yaşıyorum. Ondan önce İstanbul'da yaşıyordum. Akdamar Adası'na geldim. Kilise çok güzel. Badem çiçekleri açmış ve dağlarda kar var. Çok güzel bir mevsimde geldik, güzel fotoğraflar çekiyorum ve geziyorum" dedi.

Adayı gezen Tayvanlı gezgin ve rehber Susan Wang ise rehberlik yaptığı için dünyanın birçok yerini gezdiğini belirtti. Van'ı ve özellikle Akdamar Adası'nı çok merak ettiği için fırsat bulur bulmaz geldiğini ifade eden Tayvanlı gezgin ve rehber Susan Wang, "Ben ilk defa geldim ve çok hoşuma gitti. Manzara çok güzel, çiçekler, ağaçlar çok güzel. Çok güzel bir kilise var. Ben 2 sene önce Van'ı duydum ama haritada bir yer olarak biliyordum. Ama bugün gerçekten geldim ve çok güzel bir yer olduğunu gördüm. Aklımda kalan çok güzel bir hatıra olacak" diye konuştu.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde görev yapan öğretmen Dicle Tuna ise bahar mevsiminde güzelleşen Akdamar Adası'nı gezmeye ve fotoğraflamaya geldiklerini belirterek, "Bugün Akdamar Adası'na badem çiçeklerinin açmasını fırsat bilerek fotoğraf çekmeye geldik. Boş zamanlarımda hobi olarak fotoğraf çekimiyle ilgileniyorum. Muhteşem bir manzara ile karşılaştım. Artos Dağı, Akdamar Adası ve badem çiçekleri gerçekten birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Van ilimizin güzelliklerini canlı olarak yaşadım. Çok beğendim, çok güzel ve herkesin gelmesini tavsiye ederim" dedi. - VAN

Badem çiçekleriyle süslenen Akdamar Adası'nda görsel şölen
Badem çiçekleriyle süslenen Akdamar Adası'nda görsel şölen
Badem çiçekleriyle süslenen Akdamar Adası'nda görsel şölen
Badem çiçekleriyle süslenen Akdamar Adası'nda görsel şölen
Badem çiçekleriyle süslenen Akdamar Adası'nda görsel şölen
Badem çiçekleriyle süslenen Akdamar Adası'nda görsel şölen
Badem çiçekleriyle süslenen Akdamar Adası'nda görsel şölen
Badem çiçekleriyle süslenen Akdamar Adası'nda görsel şölen
Badem çiçekleriyle süslenen Akdamar Adası'nda görsel şölen
Badem çiçekleriyle süslenen Akdamar Adası'nda görsel şölen
Badem çiçekleriyle süslenen Akdamar Adası'nda görsel şölen
Badem çiçekleriyle süslenen Akdamar Adası'nda görsel şölen
Badem çiçekleriyle süslenen Akdamar Adası'nda görsel şölen
Badem çiçekleriyle süslenen Akdamar Adası'nda görsel şölen
Badem çiçekleriyle süslenen Akdamar Adası'nda görsel şölen
Badem çiçekleriyle süslenen Akdamar Adası'nda görsel şölen
Badem çiçekleriyle süslenen Akdamar Adası'nda görsel şölen
Badem çiçekleriyle süslenen Akdamar Adası'nda görsel şölen
Badem çiçekleriyle süslenen Akdamar Adası'nda görsel şölen
Badem çiçekleriyle süslenen Akdamar Adası'nda görsel şölen
Badem çiçekleriyle süslenen Akdamar Adası'nda görsel şölen
Badem çiçekleriyle süslenen Akdamar Adası'nda görsel şölen

Akdamar Adası, Artos Dağı, Nisan, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Badem çiçekleriyle süslenen Akdamar Adası'nda görsel şölen - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 452 liradan işlem görüyor Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 452 liradan işlem görüyor "Aşılar çöpe gidiyor" iddiasına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yanıt: İsraf söz konusu değildir Zeynep Demirel, Seksenler dizisinde rol alacak Zeynep Demirel, Seksenler dizisinde rol alacak Amcasını öldürüp cesedinin parçalarını farklı bölgelere atmıştı! Cani yeğen artık gün yüzü göremeyecek Amcasını öldürüp cesedinin parçalarını farklı bölgelere atmıştı! Cani yeğen artık gün yüzü göremeyecek Bilim Kurulu üyesine soruldu: 2 haftalık kısmi kapanmada vakalar düşmezse ne olacak? İşte iyileşme olmazsa alınacak yeni tedbirler Bilim Kurulu üyesine soruldu: 2 haftalık kısmi kapanmada vakalar düşmezse ne olacak? İşte iyileşme olmazsa alınacak yeni tedbirler Son Dakika: İlişkilerin gerildiği ülkeyle buzlar eriyor! Türkiye, mayıs başında Mısır'a bir heyet gönderecek Son Dakika: İlişkilerin gerildiği ülkeyle buzlar eriyor! Türkiye, mayıs başında Mısır'a bir heyet gönderecek Dolandırıcılığın böylesi! 15 yıl önce karşılaştığı evsiz hamile kadına yaptığı iyilik talihsiz vatandaşı borca batırdı Dolandırıcılığın böylesi! 15 yıl önce karşılaştığı evsiz hamile kadına yaptığı iyilik talihsiz vatandaşı borca batırdı Sevgilisiyle kucak kucağa poz veren Danla Bilic'e, anne vetosu! Hemen sildi Sevgilisiyle kucak kucağa poz veren Danla Bilic'e, anne vetosu! Hemen sildi

Son Dakika Haberleri
11:35 8,05'ten işlem gören dolar güne düşüşle başladı
11:19 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 452 liradan işlem görüyor
11:14 Milli Eğitim Bakanlığı vatandaşları uyardı: Bu linke sakın tıklamayın
11:11 "Aşılar çöpe gidiyor" iddiasına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yanıt: İsraf söz konusu değildir
10:58 İki ülke arasındaki gerilim yeniden tırmanıyor! ABD savaş gemilerini geri çekti ama Rusya'ya yönelik yaptırımlar yolda
10:47 Hırsız sandıkları esnaf ve elemanını öldüresiye dövüp kayıplara karıştılar
10:41 Bilim Kurulu üyesine soruldu: 2 haftalık kısmi kapanmada vakalar düşmezse ne olacak? İşte iyileşme olmazsa alınacak yeni tedbirler
10:34 Bolu Belediye Başkanı, 20 dakika fazladan oruç tutturan imsakiye ile ilgili konuştu: Daha çok sevap kazanmışlardır
10:29 Para yüzünden arkadaşını öldüren zanlı, maktulün yüzüne sonra havlu kapatıp temizlik yaptı
10:15 Konut satışları mart ayında yüzde 2,4 arttı
8,05'ten işlem gören dolar güne düşüşle başladı 8,05'ten işlem gören dolar güne düşüşle başladı         
11:36
Milli Eğitim Bakanlığı vatandaşları uyardı: Bu linke sakın tıklamayın Milli Eğitim Bakanlığı vatandaşları uyardı: Bu linke sakın tıklamayın         
11:15
Koronavirüs risk haritasının tek sarı kenti Şırnak'ta vatandaşlar artan vakalar yüzünden diken üstünde Koronavirüs risk haritasının tek sarı kenti Şırnak'ta vatandaşlar artan vakalar yüzünden diken üstünde         
11:08
Başkan Mustafa Cengiz'den Donk hakkında olay sözler: Cinsel ilişki partilerinden bıktık! Başkan Mustafa Cengiz'den Donk hakkında olay sözler: Cinsel ilişki partilerinden bıktık!         
10:59
Hırsız sandıkları esnaf ve elemanını öldüresiye dövüp kayıplara karıştılar Hırsız sandıkları esnaf ve elemanını öldüresiye dövüp kayıplara karıştılar         
10:48
Liverpool'daki milli futbolcumuz Ozan Kabak, oyundan alınması ve turun kaçmasıyla yıkıldı Liverpool'daki milli futbolcumuz Ozan Kabak, oyundan alınması ve turun kaçmasıyla yıkıldı         
10:38
Gerçekle diziyi birbirine karıştırdı! Seren Serengil'den yoğun bakıma kaldırılan Burak Sergen'e skandal yorum Gerçekle diziyi birbirine karıştırdı! Seren Serengil'den yoğun bakıma kaldırılan Burak Sergen'e skandal yorum         
10:20
Para yüzünden tartıştığı arkadaşını öldürdükten sonra yüzünü havluyla kapatıp evi temizledi Para yüzünden tartıştığı arkadaşını öldürdükten sonra yüzünü havluyla kapatıp evi temizledi         
09:54
Katil kocanın korkunç planını Katil kocanın korkunç planını "Vicdan azabı çekiyorum" diyen arkadaşının sözleri deşifre etti         
09:28
İçişleri Bakanlığı, kısmi kapanma ile ilgili en çok merak edilen 9 soruyu yanıtladı İçişleri Bakanlığı, kısmi kapanma ile ilgili en çok merak edilen 9 soruyu yanıtladı         
09:12
Günlerdir yoğun bakımda yatan Burak Sergen'in hastalığı belli oldu Günlerdir yoğun bakımda yatan Burak Sergen'in hastalığı belli oldu         
08:06
Aralarında fenomenler de var! Aralarında fenomenler de var! "Bu kadarı da olmaz" dedirten kar maskeli korona partisine polis baskını         
07:48
Canlı yayında korkutan olay! AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı Canlı yayında korkutan olay! AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı         
07:48
Gökhan Özoğuz'un eleştirilerine Bakan Koca'dan yanıt: Suçumuz yok, sorumluluğumuz var Gökhan Özoğuz'un eleştirilerine Bakan Koca'dan yanıt: Suçumuz yok, sorumluluğumuz var         
23:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Yer sofrasında iftar yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Yer sofrasında iftar yaptı         
21:19
Sedat Peker için çember daralıyor! Hangi ülkede olduğu belirlendi Sedat Peker için çember daralıyor! Hangi ülkede olduğu belirlendi         
15:07
Manisa'da kadın otobüs şoförünün haksız yere işten çıkarıldığı iddiası asılsız çıktı Manisa'da kadın otobüs şoförünün haksız yere işten çıkarıldığı iddiası asılsız çıktı         
14:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2021 11:41:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Badem çiçekleriyle süslenen Akdamar Adası'nda görsel şölen - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei