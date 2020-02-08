Badem festivalinde en iri yetiştirici ve en çok kıranlar ödüllendirildi - Son Dakika

Datca'da bu yıl 3. defa yapılan Badem Çiçeği Festivalinin en önemli etkinliklerinden olan yarışmalar renkli görüntülere sahne oldu.



Festivalin ikinci günü, Palamutbükü"nde yapılan en iri badem yetiştiricileri arasında yapılan yarışmada birinciliği Cumalı Mahallesinden Dicle Ok (20), ikinciliği Palamutbükü'nden Halit Aydın (49), üçüncülüğü ise yine Cumalı Mahallesinden Erdoğan Uçar (32) elde etti



Datça Cumhuriyet Meydanı"nda kurulan sahnede en hızlı badem kırma yarışması yapıldı yedişer kişilik dört gurup halinde yapılan yarışlara 28 kişi katılarak en hızlı badem kırmak için yarıştılar. Çekişmeli geçen badem kırma yarışları izleyicilerin büyük ilgisini çekti. Yarışma sonunda en hızlı badem kırma yarışında birinciliği Datça'nın Kızlan Mahallesinden Enver Dönmez (31), ikinciliği Sevgim Yayla (34), üçüncülüğü ise Dilek Elmacı (46) adındaki yarışmacı kazandı. Birincilere bin TL ödül verildi. İkinci ve üçüncülere ise plaket takdim edildi. - MUĞLA