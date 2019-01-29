Son Dakika Haberleri: Badem İçkurduyla Mücadelesi İçin Kafes Dağıttı

Badem İçkurduyla Mücadelesi İçin Kafes Dağıttı

1 saat önce

"Bademde Ana Zararlı Badem İçkurdu ile Mücadele" konulu eğitim toplantısı düzenlenerek, kafes dağıtıldı.

Badem İçkurduyla Mücadelesi İçin Kafes Dağıttı, System.String[]
"Bademde Ana Zararlı Badem İçkurdu ile Mücadele" konulu eğitim toplantısı düzenlenerek, kafes dağıtıldı.

Ziraat Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Tarım ve Ormancılık Müdürü Adil Alan, Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürü Türker Yener, Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan ve üreticiler katıldı.

Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü teknik personelleri tarafından Ziraat Odası Başkanlığı toplantı salonunda badem yetiştiricilerine "Bademde Ana Zararlı Badem İçkurdu ile Mücadele" konulu eğitim toplantısı düzenlendi.

Ziraat Yüksek Mühendisi Öznur Yılmaz tarafından badem içkurdu ile mücadele hakkında bilgi verildi.

Toplantı sonrasında üreticilerimize, Adıyaman Ziraat Odası Başkanlığı katkılarıyla hazırlanan ve ilaçlama zamanının doğru tespit edilebilmesinde faydalanmak üzere kafes dağıtımı yapıldı.

Adıyaman Ziraat Odası Mehmet Salih Şahan, bademcilikte ülkemiz genelinde önemli bir noktaya gelindiğini belirterek, "Bu vesile ile özellikle Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü'nün ilimizde açılmasını sağlayan Milletvekilimiz Ahmet Aydın'a ve Tarım ve Orman Müdürümüz Adil Alan'a teşekkürlerimi sunarım" diye konuştu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:10 Kaynak: İHA

Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kenevir Üretimi İçin Tarih Belirlendi: Son Gün 1 Nisan Döner ve Köfte Standardında Değişiklik Yapıldı

Kenevirden X-Ray Cihazı ve El Dezenfektan Cihazı Üretildi İsrail, Kenevir İhracatı İçin Harekete Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 19:51:50. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Badem İçkurduyla Mücadelesi İçin Kafes Dağıttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]