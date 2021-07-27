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Bademağacı yamaç paraşütçülerine hazırlanıyor - Son Dakika

Bademağacı yamaç paraşütçülerine hazırlanıyor

27.07.2021 11:46
Bademağacı yamaç paraşütçülerine hazırlanıyor, System.String[]

Antalya'da yamaç paraşütünün en gözde mekanlarından Türk Hava Kurumu Karain Havacılık Merkezi bünyesinde yer alan Bademağacı Uçuş Eğitim Parkuru adrenalin tutkunlarını bekliyor.

Antalya'da yamaç paraşütünün en gözde mekanlarından Türk Hava Kurumu Karain Havacılık Merkezi bünyesinde yer alan Bademağacı Uçuş Eğitim Parkuru adrenalin tutkunlarını bekliyor.

2009 yılından beri ülkenin dört bir yanından gelen yamaç paraşütü tutkunlarına eğitimler verilen ve heyecan ve adrenalin bağımlılarının vazgeçemediği alanlar arasında yer alan Bademağacı Aktepe'de Döşemealtı Belediyesi ekipleri yol bakım ve onarım çalışmaları yapıyor. Döşemealtı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri pandemi nedeniyle bir süredir eğitim ve amatör uçuşların yapılamadığı bölgede ulaşımı sağlayan yolların bozulan ve hasar gören bölümlerinde bakım ve onarım çalışmaları ile iyileştirmelerini aralıksız olarak sürdürüyor.

Bu hafta içinde tamamlanacak çalışmaların ardından Bademağacı yeniden yamaç paraşütçülerinin göz yüzü şenliğine sahne olacak. Her yıl Dünya'nın bir çok yerinden yerli ve yabancı gökyüzü tutkunlarını ağırlayan Bademağacı mahallesi Uçuş parkuru heyecanla pandemi sonrası ilk ziyaretçilerini bekliyor olacak. - ANTALYA

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bademağacı yamaç paraşütçülerine hazırlanıyor - Son Dakika Spor


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