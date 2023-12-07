Bademcik İltihabı belirtileri neler? Bademcik İltihabı neden olur?

Bademcik iltihabı, genellikle kış aylarında artan soğuk algınlıklarıyla birlikte sıkça karşılaşılan bir sağlık sorunudur. Sağlığınıza dikkat etmek ve belirtileri hemen doktorunuza bildirmek, bademcik iltihabının tedavisi açısından önemlidir. Unutmayın, erken müdahale sağlığınızı korumanıza yardımcı olabilir. İşte, bademcik iltihabının belirtileri ve nedenleri hakkında bilmeniz gereken önemli detaylar.

BADEMCİK İLTİHABI BELİRTİLERİ

Ağrılı Boğaz: Bademcik iltihabının en belirgin belirtilerinden biri, genellikle ağrılı bir boğazdır. Yutkunma esnasında artan rahatsızlık hissi dikkat çeker.

Boğaz Kızarıklığı: Bademciklerdeki iltihaplanma, boğazın kızarmasına neden olabilir. Ayna karşısında kontrol ederek fark edebilirsiniz.

Lenf Bezlerinde Şişme: Boyun bölgesinde bulunan lenf bezleri, bademcik iltihabıyla birlikte şişebilir.

Yüksek Ateş: Bademcik iltihabı genellikle ateşe neden olur. Vücut, enfeksiyonla savaşırken ateşin yükselmesi yaygındır.

Ağız Kokusu: Bakteriyel bir enfeksiyonun sonucu olarak ortaya çıkan bademcik iltihabı, kötü ağız kokusuna da sebep olabilir.

BADEMCİK İLTİHABI NEDEN OLUR?

Bakteriyel Enfeksiyonlar: Streptokok bakterileri gibi mikroplar, bademciklerde iltihaplanmaya neden olabilir.

Viral Enfeksiyonlar: Grip veya soğuk algınlığı gibi viral enfeksiyonlar da bademcik iltihabına yol açabilir.

Sigara İçmek: Sigara içmek, bademciklerde iltihaplanmaya ve genel olarak boğaz sorunlarına zemin hazırlayabilir.

Zayıf Bağışıklık Sistemi: Zayıf bağışıklık sistemi, vücudu enfeksiyonlara karşı savunmasız bırakarak bademcik iltihabına davetiye çıkarabilir.

Genetik Faktörler: Ailesel yatkınlık, bademcik iltihabının tekrarlamasına neden olabilir.