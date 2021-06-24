Üye Girişi
Bademcik İltihabına Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Bademcik İltihabı Nedenleri ve Tedavisi - Son Dakika

Bademcik İltihabına Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Bademcik İltihabı Nedenleri ve Tedavisi

24.06.2021 21:14
Bademcik İltihabına Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Bademcik İltihabı Nedenleri ve Tedavisi, System.String[]

Bademcik vücudumuzu her türlü enfeksiyondan koruyan çok önemli bir organdır.

Bademcik vücudumuzu her türlü enfeksiyondan koruyan çok önemli bir organdır. Bademcik iltihabı çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir.

Bademcik İltihabına Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

1) Tuzlu Gargara

Tuzlu gargara boğaz iltihabı ve bademcik iltihabı için birebir olarak bilinmektedir. Günde hem sabah hem de akşam olmak üzere tuzlu gargara yaparak bademcik iltihabı faktörlerini ortadan kaldırabilirsiniz. Aynı zamanda bademcik şişmesine de tuzlu gargara çok iyi gelmektedir. Burada enfeksiyona neden olan mikropların ölmesini sağlayan tuzlu gargara uzman doktorlar tarafından önerilmektedir.

2) Bol Su Tüketimi

Bol bol sıvı tüketmek de yine bademcik iltihabı için önemlidir. Bol bol sıvı tüketerek bademcik iltihabı şikayetlerinizi minimumu seviyeye indirebilirsiniz. Bunun için ünde 2 litre su tüketmeniz yeterli olacaktır. Suya alternatif olarak bitkisel çaylar da yine tüketerek bademcik iltihabından doğal yollardan kurtulabilirsiniz.

3 Ihlamur

Soğuk algınlığı ve diğer şikayetleriniz için ıhlamur tüketimi çok önemlidir. Ihlamur tüketerek bademcik iltihabından kurtulabilirsiniz. Ihlamur çayını günde 2 defa olmak üzere tüketmeniz tavsiye edilmektedir.

4) Ada Çayı

Ada çayı hem boğazları hafifletir hem de bademcik iltihabına çok iyi gelmektedir. Bademcik iltihabını doğal yollardan tedavi etmek için ada çayı tüketimi doktorlar tarafından öneriliyor. Boğazda yer alan mukusun da sökülmesini sağlayan ada çayı bademciklerin yumuşamasını sağlamaktadır.

5) Papatya Çayı

İltihap kurutucu olarak bilinen papatya çayı en etkili yöntemlerden bir tanesidir. Boğaz iltihabı ve bademcik iltihabı olduğu durumlarda papatya çayı genel olarak tavsiye edilir. Vücuttaki zararlı toksinlerin de atılmasını sağlayan papatya çayı, bademcikte bulunan iltihaba neden olan mikropların vücuttan dışarı atılmasını sağlar. Mucizevi bir bitkisel çay olarak bilinmektedir.

6) Nane Çayı

Bademcik iltihabı olunca eskiden büyüklerimizin de tercih ettiği doğal tedavi seçeneklerindendir. Nane çayı aynı zamanda ferahlatıcı bir etkiye sahiptir. Bundan dolayı nane çayı tüketerek bu tarz şikayetlerini minimum seviyeye indirebilmeniz mümkündür.

Bademcik İltihabı Nedenleri

1) Eksik Hijyen

Yemek yedikten sonra ve yemek yemeden önce el hijyenine dikkat edilmemesi durumunda bademcik iltihabı ortaya çıkabilir. Bu durumda da boğaza kirli gıdalar gidecektir. Bu durumda bademcik iltihabı başta olmak üzere diğer boğaz enfeksiyonu rahatsızlıkları da nüksedebilir.

2) Hayvan Teması

Sürekli olarak hayvanlarla temas etmek ve hayvanlarla uyumak yine boğaz iltihabına neden olabilir. Özellikle bu hayvanların hijyeni ve temizliği çok önemlidir.

3) Hasta Kişilerle Temas

Boğaz iltihabı geçiren bir hasta ile temas etmek de o kişinin boğaz iltihabı olmasına neden olabilir. Örneğin aynı havluyu ya da aynı yastığı kullanmak boğaz iltihabı virüsünün size geçmesini sağlar ve bu şekilde bademcik iltihabı ortaya çıkar.

Bademcik İltihabı Tedavisi

Bademcik iltihabının akut mu kronik mi olduğu doktor tarafından tespit edilir. Bunun sonucunda da hastaya ilk olarak ilaç tedavisi tavsiye edilir. Tam olarak ilaç tedavisi ile birlikte c vitamini destekleyici takviye gıdalar da verilmektedir. Bademcik iltihabı tedavisinde bir takım antibiyotik ilaçlar verilir. Bu şekilde viral enfeksiyonlar da başta olmak üzere bademcik iltihabı belirtileri önemli ölçüde azalır.

Bademcik İltihabına Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Bademcik İltihabı Nedenleri ve Tedavisi

Ada çayı, İlaç, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Bademcik İltihabına Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Bademcik İltihabı Nedenleri ve Tedavisi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ali Koç'a ateş püsküren Aziz Yıldırım, kongreye katılmıyor 21:01 Ali Koç'a ateş püsküren Aziz Yıldırım, kongreye katılmıyor İş insanı Ahmet Kurtuluş'u öldüren polis yelekli katil için ağırlaştırılmış müebbet hapis 20:31 İş insanı Ahmet Kurtuluş'u öldüren polis yelekli katil için ağırlaştırılmış müebbet hapis Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 59 kişi vefat etti, 5 bin 703 yeni vaka tespit edildi 19:34 Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 59 kişi vefat etti, 5 bin 703 yeni vaka tespit edildi
Mersin'de dağ evindeki çadırda genç çiftin cansız bedenleri bulundu 19:11 Mersin'de dağ evindeki çadırda genç çiftin cansız bedenleri bulundu Ciple çarpışan araç paramparça oldu! Kahreden kaza, karı- kocayı hayattan kopardı 18:41 Ciple çarpışan araç paramparça oldu! Kahreden kaza, karı- kocayı hayattan kopardı Defineciler yer altı şehrini ortaya çıkardılar 17:33 Defineciler yer altı şehrini ortaya çıkardılar
Kan izlerini takip eden aile, su kuyusunda 21 yaşındaki gencin cansız bedenini buldu 17:16 Kan izlerini takip eden aile, su kuyusunda 21 yaşındaki gencin cansız bedenini buldu AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var 15:57 AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var

Son Dakika Haberleri
17:52 İngiltere cephesinden Rusya'ya donanma cevabı: Değerlerimizi savundu
17:38 AB, Belarus ekonomisine ilişkin yeni yaptırım kararı aldı
17:27 Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok
17:26 Uzun zaman sonra sessizliğini bozan Aziz Yıldırım, sosyal medyada tepki çekti
17:11 Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşkınlıklarını saklayamadı
17:09 Rekor başvuru! YKS'ye 2.6 milyon kişi girecek
17:09 UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı! Futbolda yeni dönem
17:05 Dünyaca ünlü banka yıl sonu dolar/TL beklentisini 9 TL'den 9,30 TL'ye çıkarttı
17:05 Altının kilogramı 499 bin 500 liraya çıktı
17:04 Son Dakika: Şampiyonlar Ligi maçları artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de
Tatil sezonu Fethiye'de açan Tuvana Türkay'dan iddialı poz Tatil sezonu Fethiye'de açan Tuvana Türkay'dan iddialı poz         
21:16
Canlı yayında kavga ettiler, canlı yayında tatlıya bağladılar! Uğur Dündar'la Yılmaz Özdil barıştı Canlı yayında kavga ettiler, canlı yayında tatlıya bağladılar! Uğur Dündar'la Yılmaz Özdil barıştı         
20:40
Akşener'i kızdıran Lütfü Türkkan sorusu: Benimle ne ilgisi var Akşener'i kızdıran Lütfü Türkkan sorusu: Benimle ne ilgisi var         
20:11
Son Dakika: Tahkim Kurulu, yabancı kuralına yapılan itirazı reddetti Son Dakika: Tahkim Kurulu, yabancı kuralına yapılan itirazı reddetti         
19:14
Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'nin Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'nin "Yüzde 45 oyumuz var" çıkışına yanıt: Haydi ne bekliyorsun, hemen seçim         
18:43
Önceki gün bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı, plajda görüntülendi Önceki gün bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı, plajda görüntülendi         
17:50
Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok         
17:27
Başkan adayının, Başkan adayının, "Caner'i tesisin tuvaletine bile sokma" ifadelerinin ardından Ali Koç dondu kaldı         
16:19
Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü         
15:35
'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketi yapıldı! Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı 'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketi yapıldı! Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı         
15:29
Bakan Karaismailoğlu ile aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyarete giden İmamoğlu espriyi patlattı Bakan Karaismailoğlu ile aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyarete giden İmamoğlu espriyi patlattı         
15:27
Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor         
14:35
Sokakta Bülent Ersoy şaşkınlığı! Önce duraksadılar, sonra fotoğraf çektirdiler Sokakta Bülent Ersoy şaşkınlığı! Önce duraksadılar, sonra fotoğraf çektirdiler         
13:58
Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü         
12:29
Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler         
11:48
Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı         
09:18
Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu         
09:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2021 21:57:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bademcik İltihabına Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Bademcik İltihabı Nedenleri ve Tedavisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement