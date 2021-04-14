Son Dakika | SAKARYA 'BADEMCİKLERİ ŞİŞTİ' DİYE HASTANEYE GÖTÜRÜLEN GÜLSÜM'E BEYİN SAPI TÜMÖRÜ TEŞHİSİ KONDU - Son Dakika

Son Dakika | SAKARYA 'BADEMCİKLERİ ŞİŞTİ' DİYE HASTANEYE GÖTÜRÜLEN GÜLSÜM'E BEYİN SAPI TÜMÖRÜ TEŞHİSİ KONDU

14.04.2021 12:38

Bir son dakika haberine göre SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, ailesinin bademciklerinin şiştiğini düşünerek hastaneye götürdüğü 5 yaşındaki Gülsüm Sare Köseoğlu'na 150 bin çocukta bir görülen beyin sapı tümörü teşhisi konuldu.

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, ailesinin bademciklerinin şiştiğini düşünerek hastaneye götürdüğü 5 yaşındaki Gülsüm Sare Köseoğlu'na 150 bin çocukta bir görülen beyin sapı tümörü teşhisi konuldu. Cerrahi müdahale yapılamayan Sare'ye kemoterapi ve radyoterapi uygulanırken, ailesi umutla çocuklarının iyileşmesini bekliyor.

Kaynarca ilçesi Kırktepe Mahallesi'nde yaşayan Tuğçe ve Resul Köseoğlu çifti, kızları Gülsüm Sare'yi geçen yıl 24 Kasım günü bademciklerinin şiştiğini düşünerek özel bir hastaneye götürdü. Doktorlar yaptıkları muayenenin ardından aileye, Gülsüm Sare'yi çocuk nöroloji bölümüne götürmelerini söyledi. Kızlarını, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götüren aile, burada hayatlarının şokunu yaşadı. 150 bin çocukta bir görülen beyin sapı tümörü hastalığı teşhisi konulan Gülsüm Sare'nin ailesine kısıtlı bir süreleri olduğu ve tedaviye hemen başlanması gerektiği söylendi. Cerrahi müdahale yapılamayan Gülsüm Sare Köseoğlu'nun kemoterapi ve radyoterapi yöntemiyle tedavisi devam ediyor.

Kızlarının iyileşeceğine olan inançlarını hiç kaybetmediklerini belirten Tuğçe Köseoğlu, "Bu hastalığın tedavisinin radyoterapi ve kemoterapi olabileceğini ve cerrahi müdahalesinin olamayacağını söylediler. Marmara Üniversite'sinin hastanesinde kemoterapiye başladık. Doktorların bunu kemoterapiyle kurutabileceklerini, kurumazsa tekrardan radyoterapi alabileceğimizi ve hiçbir yerde cerrahi müdahalesinin olamayacağını söylediler. Tabi ki biz bu süreç içerisinde daha çok araştırmalar içerisine giriyoruz. Bu süreç çok zor ama biz kazanacağımıza inanıyoruz ve kazanacağız" dedi.

'İMKANSIZI KABUL ETMİYORUZ'

Resul Köseoğlu ise kimsenin çare bulamadığını belirterek, "Bademcikleri şişti diye hastaneye gittik ama bademciklerinde bir sorun olmadığı söylendi. Biz de Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne gittik. Orada Sare'nin beyninde tümör olduğu söylendi. Doktorlar tedavisinin sıkıntılı olduğu ve cerrahi müdahalenin hiçbir yerde yapılamayacağını söyledi. İstanbul'da beyin üzerine iyi olan bütün hastanelere gittim ama hepsi bu hastalığın dünyada tedavisinin olmadığını, kısıtlı günümüzün olduğunu söylediler. Amerika'ya da CD'leri gönderdik, oradan da aynı cevapları aldık. Bu şekilde bir süreç var ve kimse çare bulamıyor. Bir de bu hastalığın 4 çeşidi varmış. Tek tedavi edilemeyen çeşidi de buymuş. Beyin sapının içinde olduğu için hiçbir şekilde müdahale edilemiyor, biyopsi bile yapılamıyor. Geçen hafta doktorumuzla görüştüğümde 14-15 ay gibi bir süremiz olduğunu söyledi. Tıbbın dilinde bu süreden daha fazla yaşayan olmadığını söyledi. Yetkililerin bu işe el atmasını bekliyoruz. İmkansız diye bir şey mi var? Allah kimseyi imkansızlığa düşürmesin."

Son Dakika | SAKARYA 'BADEMCİKLERİ ŞİŞTİ' DİYE HASTANEYE GÖTÜRÜLEN GÜLSÜM'E BEYİN SAPI TÜMÖRÜ TEŞHİSİ KONDU
Son Dakika | SAKARYA 'BADEMCİKLERİ ŞİŞTİ' DİYE HASTANEYE GÖTÜRÜLEN GÜLSÜM'E BEYİN SAPI TÜMÖRÜ TEŞHİSİ KONDU
Son Dakika | SAKARYA 'BADEMCİKLERİ ŞİŞTİ' DİYE HASTANEYE GÖTÜRÜLEN GÜLSÜM'E BEYİN SAPI TÜMÖRÜ TEŞHİSİ KONDU
Son Dakika | SAKARYA 'BADEMCİKLERİ ŞİŞTİ' DİYE HASTANEYE GÖTÜRÜLEN GÜLSÜM'E BEYİN SAPI TÜMÖRÜ TEŞHİSİ KONDU
Son Dakika | SAKARYA 'BADEMCİKLERİ ŞİŞTİ' DİYE HASTANEYE GÖTÜRÜLEN GÜLSÜM'E BEYİN SAPI TÜMÖRÜ TEŞHİSİ KONDU
Son Dakika | SAKARYA 'BADEMCİKLERİ ŞİŞTİ' DİYE HASTANEYE GÖTÜRÜLEN GÜLSÜM'E BEYİN SAPI TÜMÖRÜ TEŞHİSİ KONDU
Son Dakika | SAKARYA 'BADEMCİKLERİ ŞİŞTİ' DİYE HASTANEYE GÖTÜRÜLEN GÜLSÜM'E BEYİN SAPI TÜMÖRÜ TEŞHİSİ KONDU
Son Dakika | SAKARYA 'BADEMCİKLERİ ŞİŞTİ' DİYE HASTANEYE GÖTÜRÜLEN GÜLSÜM'E BEYİN SAPI TÜMÖRÜ TEŞHİSİ KONDU
Son Dakika | SAKARYA 'BADEMCİKLERİ ŞİŞTİ' DİYE HASTANEYE GÖTÜRÜLEN GÜLSÜM'E BEYİN SAPI TÜMÖRÜ TEŞHİSİ KONDU
Son Dakika | SAKARYA 'BADEMCİKLERİ ŞİŞTİ' DİYE HASTANEYE GÖTÜRÜLEN GÜLSÜM'E BEYİN SAPI TÜMÖRÜ TEŞHİSİ KONDU
Son Dakika | SAKARYA 'BADEMCİKLERİ ŞİŞTİ' DİYE HASTANEYE GÖTÜRÜLEN GÜLSÜM'E BEYİN SAPI TÜMÖRÜ TEŞHİSİ KONDU
Son Dakika | SAKARYA 'BADEMCİKLERİ ŞİŞTİ' DİYE HASTANEYE GÖTÜRÜLEN GÜLSÜM'E BEYİN SAPI TÜMÖRÜ TEŞHİSİ KONDU
Son Dakika | SAKARYA 'BADEMCİKLERİ ŞİŞTİ' DİYE HASTANEYE GÖTÜRÜLEN GÜLSÜM'E BEYİN SAPI TÜMÖRÜ TEŞHİSİ KONDU

Kocaeli Üniversitesi, Öğretmenler Günü, Kemoterapi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | SAKARYA 'BADEMCİKLERİ ŞİŞTİ' DİYE HASTANEYE GÖTÜRÜLEN GÜLSÜM'E BEYİN SAPI TÜMÖRÜ TEŞHİSİ KONDU - Son Dakika


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