Son Dakika Haberleri: Baden Württemberg'de kanlı pazar! Biri bebek 5 kişi öldü
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Baden Württemberg'de kanlı pazar! Biri bebek 5 kişi öldü

14 dakika önce

POLİSİN verdiği bilgiye göre, Villingen Schwenningen yakınlarında meydana gelen kazada 24 yaşındaki genç sürücü hızlı girdiği virajı alamadı ve karşıdan gelen bir başka araçla kafa kafaya çarpıştı.

Baden Württemberg'de kanlı pazar! Biri bebek 5 kişi öldü, System.String[]
POLİSİN verdiği bilgiye göre, Villingen Schwenningen yakınlarında meydana gelen kazada 24 yaşındaki genç sürücü hızlı girdiği virajı alamadı ve karşıdan gelen bir başka araçla kafa kafaya çarpıştı. Karşıdan gelen araçta fazla sayıda yolcu bulunuyordu ve yolcular emniyet kemeri takmadan seyahat ediyordu. Bu araçta bulunan 1 yaşındaki bebekle 29 yaşındaki babası ve 37 yaşındaki bir kişi öldü. Polis, kazaya neden olun sürücülerde alkol izine rastlanmadığını belirtti.

Trochtelfingen'de ise bir otomobil sürücüsü üç motosikletle çarpıştı. Kazada, bir motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, kadın sürücü ağır, iki motosiklet sürücüsü ise hafif yaralarla kurtuldu.

Karlsruhe yakınlarında meydana gelen bir başka kazada yoldan çıkarak karşıdan gelen bir araçla çarpışan aracın kadın sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti. Waldorf'taki kazada ise bir sürücü ağır, diğer sürücü hafif yaralandı.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 02:27 
Polis, Güncel
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