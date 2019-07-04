BADER'den Başkan Demirbaş'a ziyaret
2 saat önce
Bürokrat Ankaralılar Derneği (BADER) üyeleri Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı makamında ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:58 Kaynak: AA
Bürokrat Ankaralılar Derneği (BADER) üyeleri Çubuk
Belediye Başkanı Baki Demirbaş
'ı makamında ziyaret etti.
Başkan Demirbaş'ı makamında ziyaret eden BADER üyeleri, ilçe ve belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Ziyarette konuşan BADER Başkanı Mustafa Akdoğan
, Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı, Çubuk için önemli bir şans olarak gördüklerini bildirdi.
Demirbaş ise Çubuk ilçesinin layık olduğu hizmetleri yapmak için ekibiyle birlikte var gücüyle çalışacaklarını kaydetti.
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