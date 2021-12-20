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BADHOEVEDORP - Ukrayna'da düşürülen Malezya uçağı davasında savcılık kapanış mütalaasını açıklıyor - Son Dakika

BADHOEVEDORP - Ukrayna'da düşürülen Malezya uçağı davasında savcılık kapanış mütalaasını açıklıyor

20.12.2021 23:55

Hollanda'da, 2014'te Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayollarına ait "MH17" sefer sayılı uçağın düşürülmesinden sorumlu tutulan 3 Rus ve bir Ukraynalı hakkında yürütülen davada, savcılık kapanış mütalaasını açıklıyor.

Hollanda'da, 2014'te Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayollarına ait "MH17" sefer sayılı uçağın düşürülmesinden sorumlu tutulan 3 Rus ve bir Ukraynalı hakkında yürütülen davada, savcılık kapanış mütalaasını açıklıyor.

2014'te Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayollarına ait "MH17" sefer sayılı uçağın düşürülmesinden sorumlu tutulan 3 Rus ve 1 Ukraynalının yargılandığı davada bugün başlayan duruşmalar, yarın ve çarşamba günü devam edecek.

Hollanda'nın Schiphol Havalimanı yakınındaki Badhoevedorp şehrinde yer alan yüksek güvenlikli mahkemede yapılan duruşmalarda, gıyabi yargılanan 4 sanıktan sadece Rus uyruklu Oleg Pulatov avukatı aracılığıyla duruşmada temsil ediliyor.

Hollanda Savcılığının açtığı davada, Pulatov'un yanı sıra Donetsk'te ayrılıkçılarca ilan edilen "Donetsk Halk Cumhuriyeti"nin "istihbarat başkanı" olduğu düşünülen Rus asıllı Sergey Dubinskiy, Donetsk Cumhuriyeti'ndeki "savunma bakanı" eski Rus istihbarat albayı Igor Girkin ve Ukraynalı Leonid Kharchenko bulunuyor.

"Füze tek umudumuz"

Füzeyi taşıyan konvoydaki araçların Rus ordusuna ait olduğunu ifade eden savcılar, bu durumun şahitler tarafından doğrulandığını belirtti.

Uçağı düşüren füzenin bir Rus tugayına ait olduğunu aktaran savcılar, sanıklar arasındaki füzeye ilişkin konuşmaların yer aldığı tapeleri mahkemeyle paylaştı.

Savcılık, Dubinskiy ile Pulatov arasında geçtiği iddia edilen konuşmalardaki "Başka bir şey yapamayız. Füze tek umudumuz." şeklindeki sözlere dikkati çekti.

Sanıklar arasında iş birliğine ve emir-komuta ilişkisine değinen savcıların, suçun kasten işlendiğini ispatlaması durumunda ömür boyu hapis cezası talep etmesi bekleniyor.

Pulatov'un avukatı Sabine Ten Doesschate, mart ayındaki duruşmada, müvekkilinin suçlamaları kabul etmediğini bildirmişti.

"7,5 yıl süren soruşturmada artık sona gelindi"

Hollanda Başsavcı Vekili Digna van Boetzelaer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dava için önemli bir merhaleye geçildiğini ve mağdurlar için çok önemli bir aşamaya geçileceğini belirtti.

Boetzelaer, "Savcılık, 7,5 yıl süren soruşturmada artık sona geldi ve delillerini sunuyor. Çarşamba günü mahkemeden talep edilecek hapis cezası açıklanacak." dedi.

Hollanda toprakları dışında ve savaşın devam ettiği yerlerde delil toplamanın zorluklarına değinen Boetzelaer, delillerin gerçekliğinin tespit edilmesinin soruşturmayı uzattığına dikkati çekti.

Ukrayna, Avustralya, Malezya ve Belçika ile iş birliği halinde soruşturmayı yürüttüklerini belirten Boetzelaer, "Mart ayında sanık avukatları son savunmalarını yapacak daha sonra mahkeme kararını verecek." ifadesini kullandı.

298 kişi hayatını kaybetmişti

"MH17" sefer sayılı uçak, 17 Temmuz 2014'te Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a gitmek üzere Ukrayna hava sahasında yol alırken, Ukrayna- Rusya sınırına 40 kilometre mesafede düşürülmüştü.

Uçaktaki 283 yolcu ve 15 kişilik mürettebat toplam 298 kişi hayatını kaybetmişti.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, uçağın düşürülmesinden Rusya'yı sorumlu tuttuklarını açıklamıştı.

Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi (JIT), söz konusu uçağın Rus ordusuna ait bir Buk füzesi tarafından vurulduğunu tespit etmişti.

BADHOEVEDORP - Ukrayna'da düşürülen Malezya uçağı davasında savcılık kapanış mütalaasını açıklıyor
BADHOEVEDORP - Ukrayna'da düşürülen Malezya uçağı davasında savcılık kapanış mütalaasını açıklıyor
BADHOEVEDORP - Ukrayna'da düşürülen Malezya uçağı davasında savcılık kapanış mütalaasını açıklıyor
BADHOEVEDORP - Ukrayna'da düşürülen Malezya uçağı davasında savcılık kapanış mütalaasını açıklıyor

Hollanda, Malezya, Ukrayna, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BADHOEVEDORP - Ukrayna'da düşürülen Malezya uçağı davasında savcılık kapanış mütalaasını açıklıyor - Son Dakika


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