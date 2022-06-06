Badıllı Derneği'nden örnek kan bağışı kampanyası - Son Dakika
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Badıllı Derneği'nden örnek kan bağışı kampanyası

06.06.2022 12:08

Badıllı Derneği'nden örnek kan bağışı kampanyasıİSTANBUL Türkiye'nin en büyük aile derneklerinden olan Badıllı Derneği, Kızılay ile işbirliğinde gerçekleştirdiği kan bağışı organizasyonu ile takdir topladı.

Badıllı Derneği'nden örnek kan bağışı kampanyası

İSTANBUL Türkiye'nin en büyük aile derneklerinden olan Badıllı Derneği, Kızılay ile işbirliğinde gerçekleştirdiği kan bağışı organizasyonu ile takdir topladı. Çok sayıda Badıllı ailesi mensubunun bir araya gelerek kan bağışında bulunduğu organizasyonda 250'ye yakın ünite kan bağışında bulunuldu.

"Senin 15 dakikan, başkasının bir ömrü olsun" sloganıyla Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek olan Badıllı Ailesi Eğitim Yaşatma ve Kültür Derneği üyeleri İstanbul Arnavutköy'de bir araya geldi. Arnavutköy'de kurulan Kan Bağışı çadırında bir araya gelen Badıllı ailesi üyesi yaklaşık 250 kişi, gün boyu süren kampanyaya destek oldu. Çevrede bulunan vatandaşlara da hayır lokmasının dağıtıldığı organizasyona çocuklarıyla birlikte katılan Badıllı ailesi mensupları, kan bağışının önemine dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık oluşumuna katkıda bulunmak istediklerini söylediler.

Badıllı Ailesi Eğitim Yaşatma ve Kültür Derneği Başkanı Cahit Genç, Kızılay ile işbirliğinde gerçekleştirdikleri kan bağışı kampanyasının diğer sivil toplum kuruluşlarına da örnek olmasını arzu ettiklerini ifade etti. "Kanımızda hayırseverlik var" diyen Cahit Genç, sağlığı el veren herkesi kan bağışında bulunmaya da davet etti.

Badıllı Derneği'nden örnek kan bağışı kampanyası
Badıllı Derneği'nden örnek kan bağışı kampanyası
Badıllı Derneği'nden örnek kan bağışı kampanyası
Badıllı Derneği'nden örnek kan bağışı kampanyası

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Kaynak: İHA

İstanbul, Türkiye, Kızılay, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Badıllı Derneği'nden örnek kan bağışı kampanyası - Son Dakika

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