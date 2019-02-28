Badminton: 17 Yaş Altı Türkiye Sıralama Şampiyonası

Türkiye 17 Yaş Altı Badminton Sıralama Şampiyonası sona erdi.

Türkiye 17 Yaş Altı Badminton Sıralama Şampiyonası sona erdi.



Badminton Federasyonunundan yapılan açıklamaya göre Eryaman Olimpiyat Hazırlık Merkezi Spor Salonu'nda dün sona eren şampiyonada 37 ilden 75 kulüp ve 144 milli sporcu mücadele etti. Organizasyonda tekler kategorisinde ilk 3, çiftler kategorisinde ise ilk 2'ye giren sporcular Çekya'da 4-6 Nisan tarihlerinde yapılacak 17 Yaş Altı Uluslararası Badminton Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.



Şampiyonada birinci olanlar 600, ikinciler 400, üçüncüler ise 300'er lira ödül kazandı



Çekya'da milli formayı şu sporcular giyecek:



Tek Kadınlar: 1. Ayça Özgür, 2. Ayşegül Yemişen, 3. Behiye Bodur, 4. Nisanur Tuncer





Tek Erkekler: 1. Nurullah Saraç, 2. Hasan Günbaz, 3. Orçun Öztürk, 3. Kerem Ahmet Özder





Çift Kadınlar: 1. Yasemen Bektaş-Cansu Erçetin, 2. Firdevs Karaaslan-Nurgül Yılmaz, 3. Sudenaz Duyar-Zehra Güldal, 3. Behiye Bodur-Fadime Metin





Çift Erkekler: 1. Hasan Berkay Günbaz-Nurullah Saraç, 2. Kerem Çınar-Kerem Ahmet Özder, 3. Anıl Ulaç Atan-Miraç Kantar, 3. Yasin Furkan Arslan-Oğulcan



Genç

Karışık Çiftler: 1. Taha Emirhan Budak-Yasemen Bektaş, 2. Orçun Öztürk-Ayça Özgür, 3. Kerem Çınar-Ayşegül Yemişen 3. Oğulcan Genç-Sude Naz Baysal

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