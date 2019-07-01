Badminton: 19 Yaş Altı Balkan Şampiyonası
40 dakika önce
19 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası yarın Ankara'da başlıyor.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:13 Kaynak: AA
19 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası yarın Ankara
'da başlıyor. Türkiye
Badminton Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, şampiyonaya Türkiye'nin yanısıra Bulgaristan
, Sırbistan, Gürcistan
ve Makedonya
'dan 60 sporcu katılacak.
Müsabakalar, 2-4 Temmuz tarihlerinde TBF Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde yapılacak.
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