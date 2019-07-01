Son Dakika Haberleri: Badminton: 19 Yaş Altı Balkan Şampiyonası
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Badminton: 19 Yaş Altı Balkan Şampiyonası

40 dakika önce

19 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası yarın Ankara'da başlıyor.

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19 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası yarın Ankara'da başlıyor.
Türkiye Badminton Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, şampiyonaya Türkiye'nin yanısıra Bulgaristan, Sırbistan, Gürcistan ve Makedonya'dan 60 sporcu katılacak.
Müsabakalar, 2-4 Temmuz tarihlerinde TBF Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde yapılacak.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:13 Kaynak: AA
Makedonya, Türkiye, Ankara, Spor
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