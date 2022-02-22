Badminton 2. Geleneksel Aile Şampiyonasında 63 aile yarıştı - Son Dakika
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Badminton 2. Geleneksel Aile Şampiyonasında 63 aile yarıştı

22.02.2022 16:20
Badminton 2. Geleneksel Aile Şampiyonasında 63 aile yarıştı

Ankara'da düzenlenen Badminton 2. Geleneksel Aile Şampiyonasında 63 aile yarıştı.

Ankara'da düzenlenen Badminton 2. Geleneksel Aile Şampiyonasında 63 aile yarıştı.

Keçiören Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor Müdürlüğünün organize ettiği şampiyona Taha Akgül Spor Salonu'nda 18 Şubat'ta başladı.

Şampiyonada anne-kız, anne-oğul, baba-kız, baba-oğul, dede-torun ve nine-torun kategorisinde 63 aile yarıştı.

Milli Badminton Antrenörü Yasin Taslak, yaptığı açıklamada, şampiyonanın Türkiye Badminton Federasyonunun sosyal sorumluluk projelerinden biri olduğunu aktardı.

Hedeflerinin badmintonu 7'den 70'e herkese sevdirmek, spor kültürünü yaygınlaştırmak ve aileler arasında kaynaşmayı sağlamak olduğunu dile getiren Taslak, "Şampiyonada sporcular, ailece hem spor yaptılar hem de eğlenerek keyifli vakit geçirdiler." dedi.

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Taha Akgül, Badminton, gençlik, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Badminton 2. Geleneksel Aile Şampiyonasında 63 aile yarıştı - Son Dakika


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