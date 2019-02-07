Badminton: 28. İran Fajr International Challenge Turnuvası

İran'ın başkenti Tahran'da yapılan 28. İran Fajr International Challenge Badminton Turnuvası sona erdi.

İran'ın başkenti Tahran'da yapılan 28. İran Fajr International Challenge Badminton Turnuvası sona erdi.



Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2018 yılı Gençler Avrupa Şampiyonu milli takım sporcuları Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci, çift kadınlar kategorisinde 2. olarak gümüş madalya kazandı.



Milli sporcu Özge Bayrak, turnuvanın 3. gününde bronz madalya elde etmişti.



Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Murat Özmekik, milli sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, "Bu yıl içerisinde daha iyi başarılara imza atacağımıza inanıyorum ve milli badmintoncularımıza sonsuz güveniyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Özmekik, milli sporcuların Avusturya'nın başkenti Viyana'da 20-23 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak Açık Badminton Turnuvası'nda da mücadele edeceği bilgisini verdi.

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