Badminton: 44. YONEX Uluslararası Şampiyonası

Macaristan'da düzenlenen 44. YONEX Uluslararası Badminton Şampiyonası'nda milli sporcu Neslihan Yiğit, altın madalya kazandı.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilen ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için puan veren organizasyonda milli sporcu Neslihan Yiğit, şampiyon oldu.

Milli sporculardan Emre Lale ile Özge Bayrak ise son 32 turunda elendi.