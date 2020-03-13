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Badminton Akademi hız kesmiyor

6 saat önce

Osmangazi Belediyespor, Okullar Arası Küçükler İl Birinciliği Müsabakaları'nda iki kategoride şampiyon oldu.

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Osmangazi Belediyespor, Okullar Arası Küçükler İl Birinciliği Müsabakaları'nda iki kategoride şampiyon oldu.


Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Acemler Spor Salonu'nda düzenlenen Okullar Arası Küçükler İl Birinciliği Müsabakaları kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Bursa'da faaliyet gösteren 18 takımdan toplam 90 sporcunun ter döktüğü maçlara, Osmangazi Belediyespor'un akademi sporcuları damga vurdu. Rakiplerinden yaşça küçük olmalarına rağmen üstün performans sergileyen başarılı raketler, kızlar ve erkekler kategorilerinde birincilik kürsüsüne çıktı. Madalya coşkusu yaşayan Osmangazili badmintoncular, gelecek müsabakalarda iddialarını koruyacaklarının sözünü verdi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise alt yapının meyvelerini aldıklarının altını çizerek, sporculara başarılar diledi. - BURSA

Osmangazi, Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:25 Kaynak: İHA
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