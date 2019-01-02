Badminton Analig Ege Grup Müsabakaları Aydın'da Başlıyor
1 saat önce
Spor Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 2018-2019 Sezonu Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Ege Grup Müsabakaları 04-06 Ocak 2019 tarihleri arasında Efeler Atatürk Spor Salonunda Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek.
Spor Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 2018-2019 Sezonu Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Ege
Grup Müsabakaları 04-06 Ocak 2019 tarihleri arasında Efeler Atatürk
Spor Salonunda Aydın
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek.
Analig Badminton Ege Grup müsabakalarına 2005, 2006 ve 2007 doğumlu sporcular katılım gösterecek. Aydın, Afyon
, Bilecik
, Denizli
, Eskişehir
, İzmir
, Kütahya
, Balıkesir
, Muğla
ve Uşak
illerinden yaklaşık 100 sporcunun katılım göstereceği Badminton Analig Ege Grup Müsabakaları büyük heyecana sahne olacak.
Aydın'da gerçekleştirilecek grup müsabakalarında hem erkekler hem de kızlar kategorisinde takımlar yer alacak. Üç grup şeklinde yapılacak müsabakalar sonucunda erkek ve kızlarda 6 takım çeyrek finale çıkma hakkı kazanacak. Çeyrek final müsabakaları ise 08-10 Şubat 2019 tarihleri arasında Sakarya
ilinde gerçekleştirilecek. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:32 Kaynak: İHA
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