Badminton Analigde Türkiye Üçüncüsü Oldu

Spor Genel Müdürlüğü tarafından Denizli'de yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Final Müsabakalarında ilimizi temsil eden Kayseri erkek takımımız Türkiye üçüncüsü oldu.

Spor Genel Müdürlüğü tarafından Denizli'de yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Final Müsabakalarında ilimizi temsil eden Kayseri erkek takımımız Türkiye üçüncüsü oldu.



Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Final Müsabakaları 5 - 7 Nisan 2019 tarihleri arasında Denizli Hasan Güngör Spor Salonunda yapıldı.



12 kız ve 12 erkek takımından 120 sporcunun mücadele ettiği müsabakalar sonucunda Kayseri Erkek Badminton takımımız Türkiye üçüncüsü oldu.



Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Anadolu Yıldızlar Liginde büyük bir başarı sergileyerek Türkiye üçüncüsü olan Kayseri Badminton takımımızı ve Antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Karşılayanlar Arasında Yer Aldı

UBER Türkiye'de Çalışmaya Devam Edecek

TRT'nin Fatih Mehmet Maçoğlu Videosu Dikkat Çekti

Öykü Arin Hastalığını Yenecek, Sağlığına Kavuşacak"