Son Dakika Haberleri: Badminton Analigde Türkiye Üçüncüsü Oldu

Badminton Analigde Türkiye Üçüncüsü Oldu

9 dakika önce

Spor Genel Müdürlüğü tarafından Denizli'de yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Final Müsabakalarında ilimizi temsil eden Kayseri erkek takımımız Türkiye üçüncüsü oldu.

Badminton Analigde Türkiye Üçüncüsü Oldu, System.String[]
Spor Genel Müdürlüğü tarafından Denizli'de yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Final Müsabakalarında ilimizi temsil eden Kayseri erkek takımımız Türkiye üçüncüsü oldu.

Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Final Müsabakaları 5 - 7 Nisan 2019 tarihleri arasında Denizli Hasan Güngör Spor Salonunda yapıldı.

12 kız ve 12 erkek takımından 120 sporcunun mücadele ettiği müsabakalar sonucunda Kayseri Erkek Badminton takımımız Türkiye üçüncüsü oldu.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Anadolu Yıldızlar Liginde büyük bir başarı sergileyerek Türkiye üçüncüsü olan Kayseri Badminton takımımızı ve Antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:33 Kaynak: İHA

Spor
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