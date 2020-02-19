Badminton bölgesi birincisi Hafik oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Badminton bölgesi birincisi Hafik oldu - Son Dakika Spor

Badminton bölgesi birincisi Hafik oldu

7 saat önce

Okul Sporları Genel Müdürlüğünün 2020 yılı faaliyet programında yer alan "Okullar arası badminton gençler grup müsabakaları" Adıyaman'da yapıldı.

Badminton bölgesi birincisi Hafik oldu, System.String[]

Okul Sporları Genel Müdürlüğünün 2020 yılı faaliyet programında yer alan "Okullar arası badminton gençler grup müsabakaları" Adıyaman'da yapıldı.


Adıyaman spor salonunda yapılan heyecan dolu grup maçlarına birçok ilden yaklaşık 220 sporcu katılarak kıyasıya mücadele etti. 3 gün süren grup maçlarına Sivas'ı temsilen katılan Hafik Şehit Adem Çelik Anadolu Lisesi badminton kız takımı rakiplerini tek tek yenerek birinci oldu ve zirvedeki yerini aldı.


Türkiye birinciliğine katılmaya hak kazanan Hafik Şehit Adem Çelik Anadolu Lisesi badminton kız takımı, ilçeye büyük bir coşku ile döndü. Türkiye birinciliği ise 27 Şubat-1 Mart'ta Elazığ'da yapılacak. - SİVAS

Adıyaman, Hafik, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 09:47 Kaynak: İHA
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