Badminton bölgesi birincisi Hafik oldu

Okul Sporları Genel Müdürlüğünün 2020 yılı faaliyet programında yer alan "Okullar arası badminton gençler grup müsabakaları" Adıyaman'da yapıldı.



Adıyaman spor salonunda yapılan heyecan dolu grup maçlarına birçok ilden yaklaşık 220 sporcu katılarak kıyasıya mücadele etti. 3 gün süren grup maçlarına Sivas'ı temsilen katılan Hafik Şehit Adem Çelik Anadolu Lisesi badminton kız takımı rakiplerini tek tek yenerek birinci oldu ve zirvedeki yerini aldı.



Türkiye birinciliğine katılmaya hak kazanan Hafik Şehit Adem Çelik Anadolu Lisesi badminton kız takımı, ilçeye büyük bir coşku ile döndü. Türkiye birinciliği ise 27 Şubat-1 Mart'ta Elazığ'da yapılacak. - SİVAS