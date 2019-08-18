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Badminton'da Balkanlardan 5 madalya

46 dakika önce

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde 16-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen 17 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası'nda takım ve ferdi müsabakalar sona erdi.

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Sırbistan'ın Novi Sad kentinde 16-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen 17 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası'nda takım ve ferdi müsabakalar sona erdi.
3 gün süren şampiyonada 7 ülkeden 50 sporcu kıyasıya kürsü mücadelesi verdi. Türkiye Badminton Milli Takımı, 31 Ağustos - 7 Eylül tarihleri arasında Polonya'da yapılacak U17 Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak sporcuların katılmadığı, B ve C takımı ile katıldığı takım müsabakalarını üçüncü olarak tamamladı. Ferdi tek erkek kategorisinde Orçun Öztürk ikinci, tek bayanlar kategorisinde Bahar Sabancı üçüncü, çift erkekler kategorisinde Kerem Özder-Furkan Saraç üçüncü ve karışık çiftler kategorisinde Sudenaz Duyar-Orçun Öztürk üçüncü oldu.
Türkiye, takım ve ferdi müsabakalar neticesinde 1 gümüş ve 4 bronz madalyanın sahibi oldu.


Sırbistan Karadağ, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 09:30 Kaynak: DHA
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