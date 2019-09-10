Badminton'da emre lale kota mücadelesi veriyor
1 saat önce
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kota puan müsabakalarından 'Myanmar International Series' Badminton Turnuvası 11-15 Eylül tarihleri arasında Myanmar'ın Yangon kentinde gerçekleşecek.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 08:35 Kaynak: DHA
2020 Tokyo
Olimpiyat Oyunları kota puan müsabakalarından 'Myanmar
International Series' Badminton Turnuvası 11-15 Eylül
tarihleri arasında Myanmar'ın Yangon
kentinde gerçekleşecek. 20 ülkeden 350 sporcunun kota mücadelesi vereceği turnuvada Badminton Türk Milli Takımı'nı milli sporcu Emre Lale temsil edecek.
Myanmar'da düzenlenecek turnuvanın ardından milli sporcu Emre Lale, 18-22 Eylül tarihleri arasında Avustralya
'nın Sydney kentinde düzenlenecek Sydney Uluslararası Badminton Turnuvası'nda kota alma mücadelesine devam edecek.
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