Badminton'da Hedef Olimpiyatlar

2018 yılında iyi bir çalışma dönemi geçiren Badminton Milli Takımı, 2019 yılının ilk Olimpiyat Eleme Kota Puan Turnuvası için Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezinde Milli Takım Hazırlık kampına başladı.

2018 yılında iyi bir çalışma dönemi geçiren Badminton Milli Takımı, 2019 yılının ilk Olimpiyat Eleme Kota Puan Turnuvası için Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezinde Milli Takım Hazırlık kampına başladı.



Kampın ardından Milli Badmintoncular, 04-07 Şubat 2019 tarihleri arasında İran'ın Tahran şehrinde gerçekleşecek olan Fajr Internatıonal Challenge Badminton Turnuvasında madalya mücadelesi verecek.



Tahran'da 32 ülkeden 235 Badmintoncunun karışılama yaşayacağı turnuvada, Ay yıldızlı Badmintoncuları 2012 Londra Olimpiyat Sporcusu Neslihan Yiğit, 2016 Rio Olimpiyat Sporcusu Özge Bayrak ve 2018 Avrupa Gençler Şampiyonu Nazlıcan İnci & Bengisu Erçetin başta olmak üzere Aliye Demirbağ, Muhammed Ali Kurt, Emre Lale, Büşra, Ünlü, Yazgan Çalışır, Serhat Salım, Serdar Koca, Emre Sönmez ve Semih Baha Başakın temsil edecek.



Badminton Milli Takım Antrenörü Murad Sönmez; 'Sporcularımızın performansı her gün olumlu yönde yükselmektedir. Türk Badminton 'u İran'da da İnşallah bu yükselişe devam edecektir. Hedefimiz Badminton 'da 3 Branşta da Olimpiyatlara katılmak ve derece yapmaktır.' Dedi.



Sönmez, Milli Takıma sonsuz güvendiğini dile getirirken tüm sporculara başarılar dileyerek sözlerine son verdi.



Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik ise Milli Takıma sonsuz güvendiğini dile getirirken müsabakalarda madalya heyecanı yaşayacak sporculara başarılar diledi.



Özmekik, kendilerine bu imkanları sağlayan Gençlik ve Spor Bakanı M. Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ederek desteklerinin artarak devam etmesini temenni ederek sözlerini bitirdi. - ERZİNCAN

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