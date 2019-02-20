Badminton Düzce İl Şampiyonu Gümüşova Anadolu İhl Oldu
8 dakika önce
Okul Sporları Badminton Gençler İl Müsabakalarında Gümüşova Anadolu İHL kızlar ve erkeklerde birinci oldu.
Okul Sporları Badminton Gençler İl Müsabakalarında Gümüşova
Anadolu İHL kızlar ve erkeklerde birinci oldu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Badminton Gençler İl Birinciliği müsabakaları yapıldı. Gümüşova Spor Salonu'nda yapılan Badminton Gençler İl Birinciliği müsabakaları sonunda Kızlarda Gümüşova Anadolu İHL birinci, Gümüşova Anadolu Lisesi
ikinci, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi üçüncü olurken erkeklerde ise Gümüşova Anadolu İHL birinci, Osman Kuyumcu Anadolu İHL ikinci, Akçakoca
Süha Güven üçüncü ve 15 Temmuz Anadolu Lisesi dördüncü oldu.
Dereceye giren sporculara ödüllerini Düzce
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Şube Müdür Vekili Faruk Çelik
takdim etti. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:01 Kaynak: İHA
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