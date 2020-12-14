Badminton Federasyonu'ndan köy okullarına yeniden destek
14.12.2020 14:34
Türkiye Badminton Federasyonu'nun 2020 yılında gerçekleştirdiği ve takdir edilen projelerinden biri olan 'Orada Bir Köy Var Uzakta' projesi 2021 yılında yeniden başlıyor.
Türkiye Badminton Federasyonu'nun 2020 yılında gerçekleştirdiği ve takdir edilen projelerinden biri olan 'Orada Bir Köy Var Uzakta' projesi 2021 yılında yeniden başlıyor.
Badminton branşını ve malzemelerini 81 ilde, şehirden uzak 81 pilot köy okulundaki öğrencilere ulaştıran ve tanıştıran Federasyon Başkanı Murat Özmekik, 2021 yılında da bu proje ile 'Bir insanın kazanımı bütün insanlığın kazanımı gibidir' anlayışı ile 81 ildeki 81 köy okuluna badminton malzemesi ulaştırmak istediklerini söyledi. Özmekik, sosyal sorumluluk projelerinin 2021 yılında da artarak devam edeceğini belirtti.
Son Dakika İsrail gazetesinden Joe Biden'a şaşırtan çağrı: Türkiye üç kıtayı kapsayan bir güç, Ankara ile aranı iyi tut KKTC'nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL, dünya basınında büyük ses getirdi Sel nedeniyle zarar gören elektrik sisteminden çıkan yangın, market sahibini büyük zarara soktu Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay! Komşularını baklava ikram edip uyuttuktan sonra engelli kızlarını kaçırdı CHP Adana Milletvekili Şevkin'den Sağlık Bakanı Koca'ya çağrı: Derhal boş hastaneleri açın Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu: İngilizlerden geri alınan ata tohumları paha biçilmez Son Dakika: Elektrikte tepki çeken giderler artık tarifeye eklenemeyecek Uğur Arslan'dan anlamlı koronavirüs projesi! Başrollerde Murat Övüç ve Nuri Alço yer aldı