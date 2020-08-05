Badminton Federasyonundan 30 Ağustos'a özel turnuva

Türkiye Badminton Federasyonu, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında turnuva düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Kupası Badminton Turnuvası, Ankara'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nin ev sahipliği yapacağı organizasyon için başvurular 26 Ağustos'ta sona erecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle turnuvaya, 2019-2020 yıllarında milli takım müsabakalarında yer almış ve Ankara'da ikamet eden sporcular katılabilecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümünde düzenlenecek organizasyon, tek erkekler ve tek kadınlar olmak üzere iki kategoride yapılacak.