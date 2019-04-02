Son Dakika Haberleri: Badminton Genç Milli Takımı Çekya'da

Badminton Genç Milli Takımı Çekya'da

1 saat önce

ANKARA / DHABadminton Genç Milli Takımı, 17 yaş altında düzenlenecek uluslararası turnuvaya katılmak üzere Çekya'nın Cesky Krumlov kentine gitti.

Badminton Genç Milli Takımı Çekya'da, System.String[]
ANKARA/ DHA

Badminton Genç Milli Takımı, 17 yaş altında düzenlenecek uluslararası turnuvaya katılmak üzere Çekya'nın Cesky Krumlov kentine gitti.

4-6 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek turnuvaya giden isimler şöyle; 

Nurullah Saraç, Hasan Berkay Günbaz, Orçun Öztürk, Taha Emirhan Budak, Ayça Özgür, Ayşegül Yemişen, Behiye Bodur, Yasemen Bektaş, Cansu Erçetin, Kerem Ahmet Özder, Kerem Çınar, Firdevs Karaaslan, Nurgül Yılmaz.

Turnuva öncesi konuşan Badminton Milli Takım Antrenörleri Nursel Çakır, Fatih Kaymaz ve Uğur Erçetin'in ifadeleri şöyle;

"30 Ağustos - 07 Eylül tarihleri arasında Polonya'da düzenlenecek olan U17 Avrupa Şampiyonası öncesi katılacağımız Çekya turnuvasında sporcularımızın başarılı sonuçlar almasını bekliyoruz. Oldukça genç ve dinamik olan Badminton Milli Takımımızdan gidecekleri turnuvalarda alacakları tecrübe sayesinde madalya toplamalarını umuyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:46 Kaynak: DHA

Spor
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