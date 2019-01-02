Son Dakika Haberleri: Badminton Grup Müsabakaları Çankırı'da Yapılacak

Badminton Grup Müsabakaları Çankırı'da Yapılacak

11 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca uygulamaya konulan Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton İç Anadolu Grup Müsabakaları Çankırı'da gerçekleştirilecek.

Badminton Grup Müsabakaları Çankırı'da Yapılacak, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca uygulamaya konulan Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton İç Anadolu Grup Müsabakaları Çankırı'da gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, müsabakalar 4-6 Ocak tarihleri arasında Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonunda gerçekleştirilecek.

Müsabakalara, Ankara, Çankırı, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat, Aksaray ve Kırıkkale illerinden 110 sporcu, 40 antrenör ve 14 hakemin katılması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:27 Kaynak: AA

Çankırı, Spor
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