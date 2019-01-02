Badminton Grup Müsabakaları Çankırı'da Yapılacak
11 dakika önce
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca uygulamaya konulan Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton İç Anadolu Grup Müsabakaları Çankırı'da gerçekleştirilecek.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca uygulamaya konulan Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton İç Anadolu
Grup Müsabakaları Çankırı
'da gerçekleştirilecek.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, müsabakalar 4-6 Ocak tarihleri arasında Hasan Fehmi
Gökşen Spor Salonunda gerçekleştirilecek.
Müsabakalara, Ankara
, Çankırı, Kayseri
, Kırşehir
, Konya
, Nevşehir
, Niğde
, Sivas
, Yozgat
, Aksaray
ve Kırıkkale
illerinden 110 sporcu, 40 antrenör ve 14 hakemin katılması bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:27 Kaynak: AA
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