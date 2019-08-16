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Badminton İl Birinciliği başladı

51 dakika önce

23-27 Ağustos 2019 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılacak olan sporcuların belirleneceği 13 Yaş Altı Badminton İl Birinciliği müsabakaları başladı.

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23-27 Ağustos 2019 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılacak olan sporcuların belirleneceği 13 Yaş Altı Badminton İl Birinciliği müsabakaları başladı.

Danişment Gazi Sosyal Tesislerinde 3 gün boyunca Badminton heyecanının yaşanacağı müsabakalar tekler, çiftler ve karışık mix kategorilerinde yapılıyor. Kayseri Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Murat Eskici, ilk dörde giren sporcuların Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanacağı il birinciliği müsabakalarında mücadele eden tüm sporculara başarılar diledi. - KAYSERİ
Türkiye, Ankara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:26 Kaynak: İHA
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