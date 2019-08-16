Badminton İl Birinciliği başladı
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23-27 Ağustos 2019 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılacak olan sporcuların belirleneceği 13 Yaş Altı Badminton İl Birinciliği müsabakaları başladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:26 Kaynak: İHA
23-27 Ağustos 2019 tarihleri arasında Ankara
'da yapılacak olan Türkiye
Şampiyonasına katılacak olan sporcuların belirleneceği 13 Yaş Altı Badminton İl Birinciliği müsabakaları başladı.
Danişment Gazi Sosyal Tesislerinde 3 gün boyunca Badminton heyecanının yaşanacağı müsabakalar tekler, çiftler ve karışık mix kategorilerinde yapılıyor. Kayseri
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