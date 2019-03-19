Son Dakika Haberleri: Badminton İl Birinciliği Tamamlandı

Badminton İl Birinciliği Tamamlandı

1 saat önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Badminton İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 18 Mart Çanakkale Kupası Badminton Müsabakaları tamamlandı.

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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Badminton İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 18 Mart Çanakkale Kupası Badminton Müsabakaları tamamlandı.

16 - 17 Mart 2019 tarihleri arasında Danişment Gazi Sosyal Tesislerinde düzenlenen müsabakalara 33 kız, 64 erkek sporcu katıldı.

Minik - küçük - yıldız - genç kategorilerinde düzenlenen müsabakalarda sporcular il birincisi olabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören ile takdim edildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:44 Kaynak: İHA

Çanakkale, Spor
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