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Badminton Milli Takım kadrosu belli oldu

6 saat önce

Badminton Milli Takımı'nın, Avrupa Takım Şampiyonası kadrosu belli oldu.

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Badminton Milli Takımı'nın, Avrupa Takım Şampiyonası kadrosu belli oldu.

Fransa'nın Lievin kentindeki Arena Stade Couvert'de, 11-16 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlenecek Badminton Avrupa Takım Şampiyonası'na gidecek milli takım kadrosu açıklandı.

Türkiye Badminton Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre milli takım kadrosu şu isimlerden oluştu:

Tek Erkekler kategorisi:  Emre Lale, Haktan Doğan, Murathan Eken

Tek Kadınlar kategorisi: Neslihan Yiğit, Aliye Demirbağ, Özge Bayrak, Büşra Ünlü

Çift Erkekler kategorisi:  Emre Sönmez - Mehmet Çapar, Serdar Koca - Serhat Salım

Çift Kadınlar kategorisi:  Nazlıcan İnci - Bengisu Erçetin, İlaydanur Özelgül - Zehra Erdem


- Ankara
Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:27 Kaynak: DHA
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