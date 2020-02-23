Badminton Milli Takımı'ndan 2 madalya - Son Dakika
Son Dakika Spor Badminton Milli Takımı'ndan 2 madalya - Son Dakika Spor

Badminton Milli Takımı'ndan 2 madalya

6 saat önce

Avusturya'nın Viyana kentinde düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kota puan müsabakalarından Avusturya Açık 2020 Badminton Turnuvası sona erdi.

Badminton Milli Takımı'ndan 2 madalya, System.String[]

Avusturya'nın Viyana kentinde düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kota puan müsabakalarından Avusturya Açık 2020 Badminton Turnuvası sona erdi.

4 gün süren turnuvada 323 sporcu kota mücadelesi verdi. Bu mücadele sonunda Milli Badmintoncular Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin gümüş madalyanın sahibi olurken, Aliye Demirbağ ise bronz madalya kazandı. Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin, sırasıyla Kanada, Danimarka ve Hindistanlı rakipleri yenerek finale yükseldi. İnci ve Erçetin, finalde Japon rakiplerine 2-0 mağlup olarak çift bayanlar kategorisini 2'nci olarak tamamladı. Aliye Demirbağ ise, sırasıyla Danimarka, Çin Taipei ve Macar rakiplerini mağlup ederek yarı finale kadar yükseldi. Yarı finalde Japon rakibine 2-1 yenilerek tek bayanlar kategorisini 3'üncü olarak tamamladı.

Öte yandan İspanya'nın Barcelona şehrinde sona eren 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kota puan müsabakalarından 'HSBS BWF World Tour Super 300' Badminton Turnuvasında tek bayanlar kategorisinde Neslihan Yiğit çeyrek final yaparak olimpiyat kotası için önemli puanlar aldı.


Tokyo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 01:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'daki son durumu açıkladı: Birkaç şehidimiz var
Öğrenci servisi şoförünün üzerine tiner döküp yakan kadın tutuklandı İdlib şehidi Mecit Demir, son yolculuğuna uğurlandı Fenerbahçeli taraftarlar, Tolgay'ı ilk 11'e alan Ersun Yanal'a tepki gösterdi

Son Dakika Haberleri
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar
13:41 Arkadaşları ile hasret giderdi
13:41 Antalya'da Gülben Ergen rüzgarı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 19:13:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Badminton Milli Takımı'ndan 2 madalya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]