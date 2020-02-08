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Badminton müsabakaları sona erdi
6 saat önce
2019-2020 Sezonu Okul Sporları Kız-Erkek Badminton Müsabakaları sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:05 Kaynak: İHA
2019-2020 Sezonu Okul Sporları Kız-Erkek Badminton Müsabakaları sona erdi.
Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirilen organizasyonda sporcular kupaya ulaşmak adına birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiler. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara ödülleri Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Bilecik Vekili Neslihan Leblebicioğlu ve Spor Şube Müdürü Ramazan Güneş tarafından takdim edildi. - BİLECİK
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