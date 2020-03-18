Badminton Olimpiyat Hazırlık Merkezi dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Badminton Olimpiyat Hazırlık Merkezi dezenfekte edildi - Son Dakika Spor

Badminton Olimpiyat Hazırlık Merkezi dezenfekte edildi

6 saat önce

Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde, salgına neden olan koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları başladı.

Badminton Olimpiyat Hazırlık Merkezi dezenfekte edildi, System.String[]

Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde, salgına neden olan koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları başladı.

Türkiye Badminton Federasyonu'nun Keçiören ilçesinde bulunan tesis binasında genel dezenfekte ve temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor. Dünyayı etkisine alan yeni tip koronavirüse karşı, Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde yapılan badminton antrenmanlarına ara verildi.

Aynı zaman da Türkiye Badminton Federasyonu, uzun yıllardır büyük bir çaba devam ettirdiği ile sosyal sorumluluk projelerine de ara verdi. Anaokullarında ve köy okullarında gerçekleştirilen projeler koronavirüs salgını sebebiyle okulların tatil olmasıyla askıya alındı.

Türkiye Badminton Federasyonu'nun 2020 yılı yurt içi faaliyetlerinde ise 27-31 Mart 2020 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleşecek 17 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası ertelendi.

Yurt dışı faaliyetlerde ise ertelenen müsabakalar şu şekilde:

17- 22 Mart 2020 - İsviçre (2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kota puan müsabakası)

24-29 Mart 2020 - Fransa (2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kota puan müsabakası)

26-29 Mart 2020 - Polonya (2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kota puan müsabakası)

2-5 Nisan 2020 - Finlandiya (2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kota puan müsabakası)

3-5 Nisan 2020 - Hırvatistan (Uluslar arası Gençler Badminton Turnuvası)

8-11 Nisan 2020 - Hollanda (2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kota puan müsabakası)

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik yaptığı açıklamada, önce insan sağlığı diyerek, "Peygamberimiz Hz. Muhammet S.A.V, 'Şayet bir yerde veba (bulaşıcı hastalık) olduğunu işitirseniz oraya gitmeyin. Sizin bulunduğunuz bir yerde meydana gelmiş ise oradan da ayrılıp çıkmayın' buyuruyor, bu nedenle tedbirimizi aldık, faaliyetlerimizi askıya aldık, Allaha tevekkül ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 07:05 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında en düşük emekli maaşı 1.500 TL olacak
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu
Koronavirüse karşı beslenme kalkanı! Hangi vitamin hangi besinde var? Koronavirüse karşı beslenme kalkanı! Hangi vitamin hangi besinde var?         
16:33
Ana Romero, liglere ara verilince doktorluğa geri döndü ve koronavirüs sürecinde görev aldı Ana Romero, liglere ara verilince doktorluğa geri döndü ve koronavirüs sürecinde görev aldı         
16:18
TFF Başkan Vekili Erdal Bahçıdan'dan Nihat Özdemir'e mektup: Ertelenmemesini anlamakta zorlanıyorum TFF Başkan Vekili Erdal Bahçıdan'dan Nihat Özdemir'e mektup: Ertelenmemesini anlamakta zorlanıyorum         
15:26
"Paniğe gerek yok" uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu         
14:45
İspanya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 558'e yükseldi İspanya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 558'e yükseldi         
14:44
Erdoğan Erdoğan "Güzel bir tablo bizi bekliyor" deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti         
14:29
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: Bu sürecin ciddi ekonomik sonuçları olacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: Bu sürecin ciddi ekonomik sonuçları olacak         
14:20
Park ettiği yeri unutan vatandaş, aracına polisin yardımıyla 3 gün sonra kavuştu Park ettiği yeri unutan vatandaş, aracına polisin yardımıyla 3 gün sonra kavuştu         
14:16
Sigara tiryakisi esnaf, koronavirüse tedbir amacıyla kendi yöntemini geliştirdi Sigara tiryakisi esnaf, koronavirüse tedbir amacıyla kendi yöntemini geliştirdi         
13:49
İran'da korkutan koronavirüs senaryosu: Ölü sayısı 3 milyonu geçebilir İran'da korkutan koronavirüs senaryosu: Ölü sayısı 3 milyonu geçebilir         
12:34
Fransa Sağlık Bakanı açıkladı: Vaka sayısı artışının 8-12 gün içerisinde düşeceğini umuyoruz Fransa Sağlık Bakanı açıkladı: Vaka sayısı artışının 8-12 gün içerisinde düşeceğini umuyoruz         
12:29
Yeni Zelanda'da, koronavirüs nedeniyle lig erken bitirildi ve Auckland City şampiyon ilan edildi Yeni Zelanda'da, koronavirüs nedeniyle lig erken bitirildi ve Auckland City şampiyon ilan edildi         
12:06
Asansör boşluğuna düşen küpesini almak isterken aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti Asansör boşluğuna düşen küpesini almak isterken aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti         
11:44
EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu         
10:51
Survivor'dan elenen isim Tayfun Erdoğan oldu Survivor'dan elenen isim Tayfun Erdoğan oldu         
10:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 01:27:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Badminton Olimpiyat Hazırlık Merkezi dezenfekte edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]