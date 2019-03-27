Son Dakika Haberleri: Badminton Şampiyonası'na Erzincan Damgasını Vurdu

Badminton Şampiyonası'na Erzincan Damgasını Vurdu

22 dakika önce

Türkiye Badminton Büyükler Şampiyonası'na katılan Erzincanlı badmintoncular madalyaları topladılar.

Badminton Şampiyonası'na Erzincan Damgasını Vurdu, System.String[]
Türkiye Badminton Büyükler Şampiyonası'na katılan Erzincanlı badmintoncular madalyaları topladılar.

Ankara'da 43 ilden 161 kulüp 630 sporcunun katıldığı Türkiye Badminton Büyükler Şampiyonası'nda madalyalar sahiplerini buldu. 5 gün süren müsabakalar sonunda Erzincan'dan Çift bayanlar kategorisinde yarışan Bengisu Erçetin-Nazlı Can İnci birinci olurken Zehra Erdem-İlayda Nur Özelgül çifti ise ikinci oldu. Karışık çiftler kategorisinde ise Mert Tunco-İlayda Nur Özelgül, Semih Baha Başakın-Sare Ece Başakın üçüncü oldular. Şampiyona da Erzincanlı Milli Takım Antrenörü Uğur Erçetin ise turnuvanın en başarılı antrenörü olarak seçildi. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:39 Kaynak: İHA

Ankara, Türkiye, Spor
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