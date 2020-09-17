Badminton seçme müsabakaları pandemi önlemleriyle yapılacak

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, Avrupa Badminton Federasyonunun tavsiyeleri doğrultusunda seçme müsabakalarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak önlemlerle gerçekleşeceğini bildirdi.

Özmekik yaptığı yazılı açıklamada, pandeminin devam ettiğini vurgulayarak, "Virüse özgün etkili bir tedavi veya aşı bulunana kadar risk devam etmektedir. Bu nedenle pandeminin devam ettiği dikkate alınarak, seçme müsabakalarını sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yapabilmek için Avrupa Badminton Federasyonundan gelen tavsiyeler de dikkate alınacak." ifadelerini kullandı.

Badminton Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi'nde gerçekleşecek seçme müsabakaları için Türkiye Badminton Federasyonu'nun internet sitesinde 15 maddelik kurallar da yayımlandı.