Badminton şenliği açılış vuruşu Başkan Uysal'dan

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye Badminton Federasyonu işbirliğinde düzenlenen Muratpaşa Belediyesi Veteranlar Badminton Şenliği'nin açılış vuruşunu yaptı. 76 sporcunun katıldığı şenlik, pazar günü oynanacak final karşılamalarıyla tamamlanacak.

Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi'nin Türkiye Badminton Federasyonu işbirliğinde gerçekleştirdiği Muratpaşa Belediyesi Veteranlar Badminton Şenliği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda başladı. Yurtdışından sporcuların da yer aldığı şenlikte 76 kıdemli badminton oyuncusu, farklı kategorilerde 4 gün boyunca mücadele edecek. 10 hakemin görev aldığı şenlikte final karşılaşmaları ise pazar günü yapılacak.

Şenliğin açılışını ise Belediye Başkanı Ümit Uysal yaptı. Kullandığı servis atışıyla karşılaşmaları başlatan Başkan Uysal, mücadeleler öncesi yaptığı konuşmada, badmintonun bugün olimpik bir spor haline geldiğini belirterek, "7'den 77'ye herkesin yapabildiği sporlardan birisi olarak biliniyor. Biz de bu eğlenceli spor dalında mümkün olduğunca salonlarımızı kullandırıyoruz" dedi. Bununla birlikte spor okullarında farklı yaş gruplarına yönelik badminton kursları açtıklarını ve buralarda sporcu yetiştirmeye çalıştıklarını anlatan Başkan Uysal, sporculara başarılar diledi. - ANTALYA