Badminton sporcuları ödüllendirildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Badminton sporcuları ödüllendirildi - Son Dakika Spor

Badminton sporcuları ödüllendirildi

10 dakika önce

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Avrupa 15 Yaş Altı Badminton Şampiyonasında teklerde gümüş madalya, takım halinde de bronz madalya kazanan Selendili öğrencileri ödüllendirdi.

Badminton sporcuları ödüllendirildi, System.String[]

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Avrupa 15 Yaş Altı Badminton Şampiyonasında teklerde gümüş madalya, takım halinde de bronz madalya kazanan Selendili öğrencileri ödüllendirdi.


Fransa'nın Lievin kentinde düzenlenen Avrupa 15 Yaş Altı Badminton Şampiyonasında teklerde gümüş madalya kazanan Ravza Bodur ve takım arkadaşı Tuğçe Damar çiftlerde bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Başarılı sporcular Selendi Kaymakamı Can Atak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, İl Milli eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Milli Takım antrenörleri Okan Demir ve Zeliha Demir eşliğinde Vali Ahmet Deniz'i ziyaret etti.


Başarılı sporcuları altınla ödüllendiren Vali Ahmet Deniz, Bodur ve Damar'ı elde ettikleri başarı sebebiyle kutlayarak "Kızlarımız Türkiye'yi en güzel şekilde temsil ediyorlar ve etmeye devam edecekler. İnanıyoruz ki 2024 olimpiyatlarında da Manisamızı ve Türkiyemizi temsil ederek çok güzel başarılar elde edecekler. Bunun olmaması için hiçbir neden yok. Yaptığımız işi sever, kendimize inanır ve çok çalışırsak başarı kendiliğinden gelecektir. Devletimizin sağladığı güzel imkanlar sayesinde bugün Selendi İlçemizden Avrupa Şampiyonasında derece almış çocuklarımız var" dedi.


Vali Deniz konuşmasının ardından 15 Yaş Altı Badminton Şampiyonasında teklerde gümüş madalya, takım halinde de bronz madalya kazanan Selendili öğrenciler Ravza Bodur ve Tuğçe Damar'ı ödüllendirerek sporcuların antrenörlerine de başarı belgesi verdi. - MANİSA

Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Avusturya ve Hırvatistan'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
UEFA'dan koronavirüs açıklaması: Avrupa'da tehdit oluşturursa, Şampiyonlar Ligi'ni durdururuz ABD'li general, İdlib gerginliği sonrasında Rusya'ya karşı işbirliği yapmak için Türkiye'ye çağrıda bulundu İngiltere'de toplu koronavirüs testleri yapılacak

Son Dakika Haberleri
08:21 Mirkelam: Aysen Sabancı'yla ayrılmadık
08:21 Milli Mücadele'nin ilk tanıtımı
08:06 Hayati tehlikesi sürüyor... Sevenleri Muhterem Nur'dan iyi haber bekliyor
00:55 Başarılı oyuncu Uğur Aslan, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
00:30 Hercai'nin Melikesi'nden itiraf geldi: Hayatımı erkekler tarafından aşağılanarak geçirdim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 09:28:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Badminton sporcuları ödüllendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]