Son Dakika Haberleri: Badminton Türkiye Finalleri Denizli'de Yapıldı

Badminton Türkiye Finalleri Denizli'de Yapıldı

30 dakika önce

Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Türkiye Finalleri Denizli'de yapıldı.

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Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Türkiye Finalleri Denizli'de yapıldı. Erkeklerde Bursa, kızlarda Erzincan takımları Türkiye Şampiyonu oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından 6 yıldır başarıyla uygulanan Anadolu Yıldızlar Ligi yarışmalarında final aşamalarına geçildi. Badminton Türkiye Finalleri 5-7 Nisan tarihlerinde Denizli'nin ev sahipliğinde Hasan Güngör Spor Salonunda yapıldı.

Finallere 12 kız, 12 erkek takımından toplam 120 sporcu katıldı. 3 gün boyunca üst düzey maçlara sahne olan finallerde, şampiyonluğu göğüsleyen takımlar büyük sevinç yaşadı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün koordinesinde geçen yarışmalar boyunca, İl Müdürü Ahmet İbanoğlu'da salona gelerek sporcuların heyecanına ortak oldu. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:23 Kaynak: İHA

Denizli, Türkiye, Spor
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