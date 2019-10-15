Son Dakika Haberleri: Badminton Turnuvası sona erdi
Son Dakika Yaşam Badminton Turnuvası sona erdi

Badminton Turnuvası sona erdi

1 saat önce

Bilecik'te Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında badminton müsabakaları sona erdi.

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Bilecik'te Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Haftası etkinlikleri kapsamında badminton müsabakaları sona erdi.


Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalarda sporcuların heyecanı görülmeye değerdi. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Yıldız konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sporcularımızı tebrik ediyorum. Kendileriyle gurur duyuyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.


Öte yandan müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız tarafından ödülleri takdim edildi. - BİLECİK

Aslan Yıldız, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:44 Kaynak: İHA
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