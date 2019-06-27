Son Dakika Haberleri: "Badminton'u kitlelere ulaştıracak ve sevdireceğiz"
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"Badminton'u kitlelere ulaştıracak ve sevdireceğiz"

1 saat önce

Badminton Federasyonu Genel Sekreteri Hayati Kısacık, federasyonlarının antrenörlük kurslarına ilişkin, "Aramıza yeni katılacak antrenör arkadaşlarımızla bu sporu kitlelere ulaştıracak ve sevdireceğiz.

Badminton Federasyonu Genel Sekreteri Hayati Kısacık, federasyonlarının antrenörlük kurslarına ilişkin, "Aramıza yeni katılacak antrenör arkadaşlarımızla bu sporu kitlelere ulaştıracak ve sevdireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Kısacık, Adana'da düzenlenen badminton 1. ve 2. kademe antrenörlük kurslarında incelemelerde bulundu.
Burada konuşan Kısacık, kendisini ağırlayan Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak'a teşekkür ederek, "Abdulkadir Ataşbak, badminton sporunun tanınması ve yayılması için elinden geleni yapıyor. Bu bağlamda kendisine şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.
Kısacık, şunları kaydetti:
"Adana'da 15 Haziran'dan bu yana devam eden 1. ve 2. kademe antrenörlük kursumuz var. Katılımcı sayısının yüksek olması bizleri badmintonun yarınları adına umutlandırmıştır. Aramıza yeni katılacak antrenör arkadaşlarımızla bu sporu kitlelere ulaştıracak ve sevdireceğiz."
Ataşbak da her branş için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:28 Kaynak: AA
adana, kadem, badminton federasyonu, badminton, Spor
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