Son Dakika Haberleri: Badmintoncular Madalyalarla Döndüler

Badmintoncular Madalyalarla Döndüler

23 dakika önce

Erzincanlı badmintoncular Çorum'dan madalyalarla döndüler.

Badmintoncular Madalyalarla Döndüler, System.String[]
Erzincanlı badmintoncular Çorum'dan madalyalarla döndüler.

Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu Anadolu Yıldızları Çeyrek Finali müsabakaları Çorum'da yapıldı.

Daha önce gurup müsabakalarında 1. ve 2. olan 12 il takımının katılımıyla yapılan çeyrek final müsabakalarında Erzincan Badminton takımı kızlarda ve erkeklerde rakiplerini yenerek yarı finale kalmayı başardılar. Takım çalıştırıcısı Badminton Milli Takım Antrenörü Murat Sönmez turnuvayla ilgili bilgi vererek "Bir taraftan milli sporcularımız ulusal ve uluslararası turnuvalara hazırlarken bir taraftan da alt yapımızı Uğur Erçetin hocamla hazırlıyoruz. Bu küçük sporcularında gelecekte ülkemizi temsil edecek milli sporcular olmasını hedefliyoruz. Bu hedefimize ulaşmak için her türlü fedakarlığı yapıyoruz." dedi. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:05 Kaynak: İHA

Çorum, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Liseli Kızı Kaçırıp Dehşeti Yaşatan Sapığın Savunması Pes Dedirtti Usta Oyuncu Erdal Özyağcılar, Şaman Dinine İnandığını Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Askerlik Sisteminin Detaylarını Açıkladı Erkekler Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe Beko Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 09:28:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Badmintoncular Madalyalarla Döndüler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]