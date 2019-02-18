Badmintoncular Madalyalarla Döndüler
23 dakika önce
Erzincanlı badmintoncular Çorum'dan madalyalarla döndüler.
Erzincanlı badmintoncular Çorum
'dan madalyalarla döndüler.
Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu Anadolu Yıldızları Çeyrek Finali müsabakaları Çorum'da yapıldı.
Daha önce gurup müsabakalarında 1. ve 2. olan 12 il takımının katılımıyla yapılan çeyrek final müsabakalarında Erzincan Badminton takımı kızlarda ve erkeklerde rakiplerini yenerek yarı finale kalmayı başardılar. Takım çalıştırıcısı Badminton Milli Takım Antrenörü Murat Sönmez
turnuvayla ilgili bilgi vererek "Bir taraftan milli sporcularımız ulusal ve uluslararası turnuvalara hazırlarken bir taraftan da alt yapımızı Uğur Erçetin hocamla hazırlıyoruz. Bu küçük sporcularında gelecekte ülkemizi temsil edecek milli sporcular olmasını hedefliyoruz. Bu hedefimize ulaşmak için her türlü fedakarlığı yapıyoruz." dedi. - ERZİNCAN
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:05 Kaynak: İHA
Liseli Kızı Kaçırıp Dehşeti Yaşatan Sapığın Savunması Pes Dedirtti
Usta Oyuncu Erdal Özyağcılar, Şaman Dinine İnandığını Açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Askerlik Sisteminin Detaylarını Açıkladı
Erkekler Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe Beko Oldu