Badmintoncular, Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde antrenmanlarını sürdürüyor
Türkiye'yi ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, badmintonda da antrenman ve faaliyetler durdurulmuştu.
Türkiye'yi ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, badmintonda da antrenman ve faaliyetler durdurulmuştu. Normalleşme süreciyle yeniden antrenmanlarına dönen badmintoncular, Covid-19'a rağmen antrenörlerinin gözetiminde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
Yeni normal hayat düzeniyle birlikte, milli badmintoncular sosyal mesafe ve hijyen tedbirleri ile Türkiye Badminton Federasyonu (TBF) Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde antrenmanlarını sürdürüyor. TBF Teknik Kurulu'nca belirlenen antrenör ve sporcular dışında salona hiç kimse alınmıyor.Federasyon Başkanı Murat ÖZMEKİK, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Sağlık Bilim Kurulu kararları neticesinde 1 Haziran 2020 tarihi itibari ile Olimpiyat Hazırlık Merkezimizde antrenmanlara yeniden başladık. Öncelikle milli takım sporcularımız ile birlikte sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde hazırlık kampımıza devam etmekteyiz. Antrenman girişlerinde ateş ölçer ile kontroller sağlanmakta. Şu ana kadar milli takım kampımızda herhangi bir Covid-19 vakasına rastlanmadık" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 04:55
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Badmintoncular, Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde antrenmanlarını sürdürüyor - Son Dakika Spor
Son Dakika Yola çıkacaklar dikkat! TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu artıyor Hamaney'in danışmanı Laricani, ikinci kez koronavirüse yakalandı İstanbul Sözleşmesi raporu Erdoğan'a sunuldu! İki farklı görüş var, karar Ağustos'ta verilecek Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse Son Dakika: Fed, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Sınır komşumuzda bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası tespit edildi TFF, çok tartışılan yabancı kuralını bir yıl erteledi Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı'ndaki rüşvet iddialarına yanıt verdi: Soruşturuluyor Spor yorumcusu Erman Toroğlu'ndan çarpıcı sözler: Ali Koç'u mahkemeye verdim Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi Yaşlı adam, eski patronuna evinin önünde kurşun yağdırdı İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı