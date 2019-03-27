Son Dakika Haberleri: Badmintoncular, Polonya'da Olimpiyat Puanı Arayacak

Badmintoncular, Polonya'da Olimpiyat Puanı Arayacak

42 dakika önce

Türkiye Badminton Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren Polonya Açık'a katılacak.

Badmintoncular, Polonya'da Olimpiyat Puanı Arayacak, System.String[]
Türkiye Badminton Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren Polonya Açık'a katılacak.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 28-31 Mart tarihlerinde Polonya'nın Czestochowa kentinde düzenlenecek turnuvada 462 sporcu mücadele edecek.

Turnuvada Türkiye'yi Emre Lale, Neslihan Yiğit, Aliye Demirbağ, Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin temsil edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Badminton Milli Takımı Antrenörü Uğur Erçetin, "Zor bir süreç içerisine girdik. Polonya'da gerçekleşecek turnuvada zorlu müsabakalar sporcuları bekliyor. Hedefimiz iyi sonuçlarla ülkemize dönmek. İnşallah bu süreci sporcularımız iyi değerlendirecek." ifadelerini kullandı.

Milli badmintoncular, Polonya'nın ardından 4- 7 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek Finlandiya Açık'ta olimpiyat puanı aramaya devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:19 Kaynak: AA

Türkiye, Polonya, Spor
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