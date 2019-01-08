Badmintonculardan Bir Başarı Daha
1 saat önce
Erzincanlı badmintoncular birinci oldular.
Erzincanlı badmintoncular birinci oldular. Ardahan
'da yapılan Anadolu Yıldızları Badminton Gurup maçlarında Erzincan ekibi hem kızlarda hem de erkeklerde gurubundaki bütün maçları kazanarak birinci oldular. Yarışmayla ilgili bilgiler veren Murat Sönmez
; "Ardahan'da 12 ilin katılımı ile yapılan Anadolu Yıldızları Badminton Gurup Maçlarını şükürler olsun birinci bitirerek Çorum
ilinde yapılacak bir üst guruba katılma hakkı kazandık. Erzincan Gençlik ve Spor il Müdürlüğümüzün bünyesinde Erzincan Türk Telekom
Spor Kulübü ve Erzincan İl Özel idaresi Spor Kulübü destekleriyle Erzincan'ımıza daha iyi başarılar getireceğimize inanıyoruz." dedi. - ERZİNCAN
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:12 Kaynak: İHA
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