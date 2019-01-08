Son Dakika Haberleri: Badmintonculardan Bir Başarı Daha

Badmintonculardan Bir Başarı Daha

1 saat önce

Erzincanlı badmintoncular birinci oldular.

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Erzincanlı badmintoncular birinci oldular.

Ardahan'da yapılan Anadolu Yıldızları Badminton Gurup maçlarında Erzincan ekibi hem kızlarda hem de erkeklerde gurubundaki bütün maçları kazanarak birinci oldular. Yarışmayla ilgili bilgiler veren Murat Sönmez ; "Ardahan'da 12 ilin katılımı ile yapılan Anadolu Yıldızları Badminton Gurup Maçlarını şükürler olsun birinci bitirerek Çorum ilinde yapılacak bir üst guruba katılma hakkı kazandık. Erzincan Gençlik ve Spor il Müdürlüğümüzün bünyesinde Erzincan Türk Telekom Spor Kulübü ve Erzincan İl Özel idaresi Spor Kulübü destekleriyle Erzincan'ımıza daha iyi başarılar getireceğimize inanıyoruz." dedi. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:12 Kaynak: İHA

Ardahan, Spor
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