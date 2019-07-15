Badmintoncularımız şampiyon.
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13-15 ve 17 Yaş Altı Uluslararası Badminton Turnuvası, 12-14 Temmuz 2019 tarihleri arasında Bulgaristan'ın Haskova şehrinde sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:10 Kaynak: İHA
13-15 ve 17 Yaş Altı Uluslararası Badminton Turnuvası, 12-14 Temmuz 2019 tarihleri arasında Bulgaristan
'ın Haskova
şehrinde sona erdi. 3 gün süren turnuvada 17 ülkeden 110 sporcu madalya mücadelesi verdi. Ay yıldızlı bayrağımızı temsil eden Badminton Milli Takımımız mücadele sonunda 5 kategoride de Şampiyon olan Milliler 5 altın ve 2 gümüş olmak üzere toplamda 7 madalyanın sahibi oldu. Tek Erkekler: 1.Nurullah Saraç 2.Hasan Berkay Günbaz Tek Bayanlar: 1. Ayça Özgür Çift Erkekler: 1.Nurullah Saraç ve Hasan Berkay Günbaz 2. Taha Emirhan Budak ve Abdulsamet Özdemir Çift Bayanlar: 1. Yasemen Bektaş ve Cansu Erçetin Karışık Çiftler: Taha Emirhan Budak ve Yasemen Bektaş Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik,"30 Ağustos - 07 Eylül
2019 tarihleri arasında Polonya
'da yapılacak 17 Yaş Avrupa
Şampiyonasına da bir hazırlık müsabakası olarak gördüğümüz bu turnuvada Milli Badmintoncularımızın başarısı bizlere daha da umut verdi. Başarılarının devamını diliyor ve tebrik ediyorum. Bize bayrağımızı ve ülkemizi temsil etme imkanı sağlayan Gençlik ve Spor
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Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na Badminton camiası adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
(Yunus Emre Kartal/İHA)
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