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Badmintonda 3 madalya

22 dakika önce

Ukrayna'da düzenlenen RLS Kharkiv Uluslararası Badminton Turnuvası'nda milli sporcular, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

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Ukrayna'da düzenlenen RLS Kharkiv Uluslararası Badminton Turnuvası'nda milli sporcular, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren organizasyonda tek kadınlarda Neslihan Yiğit gümüş, Özge Bayrak bronz madalya aldı.

Çift kadınlarda mücadele eden Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci de üçüncü olarak bronz madalya elde etti.

Ukrayna, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 02:48 Kaynak: AA
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